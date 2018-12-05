За Владимира Волкова проголосовало подавляющее число депутатов

Сегодня в Ярославле состоялись выборы мэра города. В голосовании приняли участие 33 депутата муниципалитета, 31 из которых проголосовали за и. о. главы города Владимира Волкова. Ещё двое проголосовали за Дмитрия Гаврилова. Победитель уже дал свой первый комментарий.



— В ближайшие дни согласуем дату и устроим инаугурацию, — сказал Владимир Волков. — Я уже привык к слову «варяг», но считаю, что работа должна оцениваться по реализации планов, которые выполняет руководитель той или иной отрасли, а не по месту проживания или рождения.



Голосовали за Владимира Волкова не только единороссы, но и представители оппозиции.



— Я поддержал его кандидатуру, потому что он представил максимально чёткий план развития Ярославля, — признался справедливоросс Илья Советов. — Я неоднократно разговаривал с Волковым, и мы нашли взаимопонимание. Я остаюсь сторонником прямых выборов мэра, но сегодня, я считаю, что депутат должен работать в правовом поле, и голосовать, осознавая свою ответственность перед городом и его жителями.



А вот представители фракции КПРФ не проголосовали ни за кого. В самом начале заседания они назвали происходящее цирком и объявили бойкот. Они заявили, что так защищают позицию ярославцев, выступающих за прямые выборы мэра.



В Переславле-Залесском, где ранее работал мэром Владимир Волков, своего бывшего градоначальника запомнили хорошо.



— Он запомнился как жёсткий руководитель, который держит все под контролем, — говорит журналист и блогер из Переславля Наталья Власова. — У него всегда всё хорошо, даже если факты кричат об обратном. В новостях царит позитив, для жителей создается картинка устойчивого развития и поступательного движения вперед. Ещё Волков — любитель создавать впечатление о себе как о руководителе, который прислушивается ко всем просьбам и вопросам, готов решать их в ручном режиме. Однако многие переславцы, пытавшиеся проверить это на своих проблемах, потом разочаровывались. Когда Дмитрий Миронов представлял Владимира Волкова в Переславле, одной из задач, которую он поставил будущему главе нашего города, было налаживание общения с жителями. По сути, Владимир Волков за два года в Переславле задачу эту не решил.



Официально мэром Ярославля Владимир Волков станет 6 декабря. Подробнее о том, как проходили выборы, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

