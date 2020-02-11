«Мы не должны раздавать деньги»: облдума в седьмой раз отклонила закон о детях войны

Сегодня в Ярославской областной думе в седьмой раз отклонили законопроект о детях войны. Инициаторы идеи вынесли её на заседание парламента, уговаривая коллег добавить к пенсии детей войны 500 рублей.
— Если вам не нравится наш законопроект, давайте примем ваш. Главное, чтобы это было принято. 500 рублей — хорошая прибавка, — считает один из инициаторов закона депутат Сергей Хабибулин.
Детьми войны предлагают признать родившихся с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года. Таких в Ярославской области примерно 10 тысяч человек, а это значит, из бюджета потребуется около 500 миллионов рублей. Но так как доплату могут получать только те, у кого больше нет никаких других пособий, то цифра может снизиться — так предлагают авторы.
Но в очередной раз они получили отказ.
— Мы даже определить не можем, кто будет являться детьми войны. Не можем мы такие суммы просто взять и дать людям. Вот так размашисто — всем по 500 рублей, нужны конкретные категории людей, подходить к вопросу нужно внимательно, аккуратно, — считает депутат Василий Бобков. — 500 рублей сейчас что-то значат. Через 3 года они ничего значить не будут. Помощь должна быть где-то, но не таким образом в законе прописана, а то получится, как с 50 рублями (выплата на ребёнка до трёх лет, которую недавно отменил Путин. — Прим. ред.).
Противники законопроекта настаивают не только на чётком определении — кому выплачивать, но и на том, что бюджет Ярославской области не может себе позволить найти полмиллиарда на подобные выплаты.
На общем голосовании законопроект снова отклонили. В прошлый раз на обсуждении этой идеи развернулся скандал. Депутат Шакир Абдуллаев гневно кинул в сторону коллег: «Жрите сами свои 500 рублей», и за свою грубость ему пришлось ответить на комитете по депутатской этике.