«Мы не должны раздавать деньги»: облдума в седьмой раз отклонила закон о детях войны

Сегодня в Ярославской областной думе в седьмой раз отклонили законопроект о детях войны. Инициаторы идеи вынесли её на заседание парламента, уговаривая коллег добавить к пенсии детей войны 500 рублей.

— Если вам не нравится наш законопроект, давайте примем ваш. Главное, чтобы это было принято. 500 рублей — хорошая прибавка, — считает один из инициаторов закона депутат Сергей Хабибулин.

Детьми войны предлагают признать родившихся с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года. Таких в Ярославской области примерно 10 тысяч человек, а это значит, из бюджета потребуется около 500 миллионов рублей. Но так как доплату могут получать только те, у кого больше нет никаких других пособий, то цифра может снизиться — так предлагают авторы.