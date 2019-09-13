Пять депутатов Ярославской областной думы отказались от зарплаты

Кардинально в работе Ярославской областной думы от перевода нескольких депутатов на работу на непостоянной основе ничего не изменится
Фото: Александра Савельева
Пять депутатов Ярославской областной думы заявили, что больше не намерены работать на постоянной основе. На профильном комитете решили не препятствовать этому и дали рекомендацию депутатам поддержать желание своих коллег.
— Они уже давно заявили о желании перестать работать на постоянной основе, сейчас идёт оформление смены их статуса, — сообщили в Ярославской областной думе.
Известно, что перейти на работу на непостоянной основе, отказавшись от зарплаты, пожелали Роман Фомичёв, Михаил Никешин, Андрей Щенников, Роман Слонин и Илья Тедеев.
Напомним, депутаты, работающие на постоянной основе, получают зарплату, но не имеют права работать где-то ещё или заниматься бизнесом.