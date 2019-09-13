Пять депутатов Ярославской областной думы отказались от зарплаты

Пять депутатов Ярославской областной думы заявили, что больше не намерены работать на постоянной основе. На профильном комитете решили не препятствовать этому и дали рекомендацию депутатам поддержать желание своих коллег.



— Они уже давно заявили о желании перестать работать на постоянной основе, сейчас идёт оформление смены их статуса, — сообщили в Ярославской областной думе.



Известно, что перейти на работу на непостоянной основе, отказавшись от зарплаты, пожелали Роман Фомичёв, Михаил Никешин, Андрей Щенников, Роман Слонин и Илья Тедеев.

