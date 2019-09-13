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Политика

Пять депутатов Ярославской областной думы отказались от зарплаты

Стали известны фамилии народных избранников, которые больше не будут работать на постоянной основе

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Кардинально в работе Ярославской областной думы от перевода нескольких депутатов на работу на непостоянной основе ничего не изменится

Фото: Александра Савельева

Пять депутатов Ярославской областной думы заявили, что больше не намерены работать на постоянной основе. На профильном комитете решили не препятствовать этому и дали рекомендацию депутатам поддержать желание своих коллег.

— Они уже давно заявили о желании перестать работать на постоянной основе, сейчас идёт оформление смены их статуса, — сообщили в Ярославской областной думе.

Известно, что перейти на работу на непостоянной основе, отказавшись от зарплаты, пожелали Роман Фомичёв, Михаил Никешин, Андрей Щенников, Роман Слонин и Илья Тедеев.

Напомним, депутаты, работающие на постоянной основе, получают зарплату, но не имеют права работать где-то ещё или заниматься бизнесом.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    гость
    13 сен 2019 в 19:25

    Не в зарплате им надо отказать - что для них 24тыс. в месяц? У каждого либо свой бизнес либо они лоббируют свои интересы - им в льготах и пенсиях депутатских отказать надо, а также лишить депутатской неприкосновенности

    Гость
    13 сен 2019 в 19:26

    А что же Воробьев и Ко?

    Гость
    13 сен 2019 в 18:49

    Остальным надо отказать в зарплате принудительно, тогда не будут пролезать туда всеми правдами и неправдами!