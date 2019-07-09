«Они хамят и грубят»: Госдума России единогласно проголосовала за санкции против Грузии

Глава Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к российским властям с просьбой не реагировать на выходку телеведущего «Рустави 2», который в прямом эфире оскорбил президента Владимира Путина.

— Призываю руководство России не поддаваться эскалации, — сказала она. — Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию, по её же определению, радикальных сил и поспособствует достижению их целей. Хочу подчеркнуть, что наша мирная политика — это единственная дорога для сохранения в Грузии и регионе стабильности.



Депутаты единогласно проголосовали за введение санкций против Грузии Фото: Госдума РФ

Но российскую сторону, похоже, уже не остановить. Депутаты Государственной Думы предложили правительству страны ввести экономические ограничения против Грузии в ответ на «антироссийские провокации».

— На заседании присутствовали 416 человек и все единогласно проголосовали за принятие такого решения, — объяснил журналистам 76.RU депутат Государственной думы от Ярославской области Анатолий Грешневиков. — Я сам лично люблю и «Хванчкару» и «Киндзмараули», но это вынужденные меры. В России царит атмосфера дружбы и взаимопонимания, нет никакой агрессии. А в Грузии, наоборот, — атмосфера русофобская и ненавистническая — они хамят, грубят. И дело не в конкретном высказывании, а в отношении в целом.



Продукты из Грузии в России могут оказаться под запретом Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Теперь под запрет на ввоз в Россию могут попасть грузинские вина и минеральная вода «Боржоми». Также речь идёт об ограничении денежных переводов из одной страны в другую.

— Это очень большие средства, — сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. — Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство.



Президент России Владимир Путин уже прокомментировал возможность введения санкций в отношении Грузии. Он сбавил накал страстей.

— Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения, — заявил Путин.



Власти Грузии заверяют, что россиянам в их стране опасаться нечего Фото: Анна Лурье