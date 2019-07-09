9 июля вторник
СЕЙЧАС +16°С
usd 63.87
eur 71.71
  • 4 июля 2019

    У нас появился раздел «Мнения»

    Теперь найти мнения различных экспертов по той или иной теме на нашем сайте стало проще — авторские колонки выводятся на любой странице сайта справа. А нажав на кликабельное слово «Мнения» вы попадете в сам раздел. Хотите о чем-то высказаться? Тогда пишите нам на почту 76@rugion.ru

    24 мая 2019

    Комментировать стало проще!

    Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!

    6 мая 2019

    Узнайте больше об авторах 76.RU!

    Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.

    Еще

Темы

СЕЙЧАС +16°С
usd 63.87
eur 71.71

Все новости

Все новости
Политика
Запрет полетов в Грузию

«Они хамят и грубят»: Госдума России единогласно проголосовала за санкции против Грузии

Депутат от Ярославской области объяснил, что подтолкнуло парламентариев пойти на такие меры

Поделиться

1 001
11 Обсудить

Отношения между Москвой и Тбилиси с каждым днём становятся напряжённее

Фото: Госдума РФ, Союз грузин в России

Глава Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к российским властям с просьбой не реагировать на выходку телеведущего «Рустави 2», который в прямом эфире оскорбил президента Владимира Путина.

— Призываю руководство России не поддаваться эскалации, — сказала она. — Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию, по её же определению, радикальных сил и поспособствует достижению их целей. Хочу подчеркнуть, что наша мирная политика — это единственная дорога для сохранения в Грузии и регионе стабильности.

Депутаты единогласно проголосовали за введение санкций против Грузии

Депутаты единогласно проголосовали за введение санкций против Грузии

Но российскую сторону, похоже, уже не остановить. Депутаты Государственной Думы предложили правительству страны ввести экономические ограничения против Грузии в ответ на «антироссийские провокации».

— На заседании присутствовали 416 человек и все единогласно проголосовали за принятие такого решения, — объяснил журналистам 76.RU депутат Государственной думы от Ярославской области Анатолий Грешневиков. — Я сам лично люблю и «Хванчкару» и «Киндзмараули», но это вынужденные меры. В России царит атмосфера дружбы и взаимопонимания, нет никакой агрессии. А в Грузии, наоборот, — атмосфера русофобская и ненавистническая — они хамят, грубят. И дело не в конкретном высказывании, а в отношении в целом.

Продукты из Грузии в России могут оказаться под запретом

Продукты из Грузии в России могут оказаться под запретом

Теперь под запрет на ввоз в Россию могут попасть грузинские вина и минеральная вода «Боржоми». Также речь идёт об ограничении денежных переводов из одной страны в другую.

— Это очень большие средства, — сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. — Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство.

Президент России Владимир Путин уже прокомментировал возможность введения санкций в отношении Грузии. Он сбавил накал страстей. 

— Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения, — заявил Путин.

Власти Грузии заверяют, что россиянам в их стране опасаться нечего

Власти Грузии заверяют, что россиянам в их стране опасаться нечего

Накануне ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире зачитал оскорбительный монолог в адрес Путина. После этого телекомпании пришлось прервать вещание, так как возле редакции собрались возмущенные его поступком люди. Руководство канала извинилось за выходку сотрудника, но отказалось увольнять его. Несколько журналистов сами подали в отставку в знак протеста.

Ранее в Грузии прошли акции протеста, поводом для которых стало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера в парламенте Грузии. Российское правительство решило, что жителям их страны находиться сейчас в Грузии небезопасно, поэтому президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии. Он подписал соответствующий указ, который действует со вчерашнего дня. Туроператорам и турагентам порекомендовали отказаться от продажи туров в Грузию. А правительству Путин поручил принять меры по возвращению россиян, которые уже находятся там.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

политикаГрузия

Поделиться

Увидели опечатку?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (11)

вася
9 июл 2019 в 16:54

домооой оборигены

долой совок и иноземцев
9 июл 2019 в 16:10

мне непонятно одно почему во всех бывших республиках сменили советские названия на национальные, убрали советские памятники и поставили за место них национальные. о в россии кто то умышленно не дает русскому народу поднять головы и воспользоватся правом на национальное самоопределение народа. я так понимаю что это происки иностранцев что стоят у власти и денег в стране, они пришли к ним преступным путем и боятся что народ, русский народ может объединиться и лишить их наворованного. в мутной воде воровать проще и грабить лучше когда слаб национальный дух народа.

Гость
9 июл 2019 в 15:54

Начинается.....
Только хотела в Грузию съездить отдохнуть, а тут такооое