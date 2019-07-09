«Они хамят и грубят»: Госдума России единогласно проголосовала за санкции против Грузии

Отношения между Москвой и Тбилиси с каждым днём становятся напряжённее
Фото: Госдума РФ, Союз грузин в России
Глава Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к российским властям с просьбой не реагировать на выходку телеведущего «Рустави 2», который в прямом эфире оскорбил президента Владимира Путина.
— Призываю руководство России не поддаваться эскалации, — сказала она. — Будет парадоксом, если соседняя страна ответит на провокацию, по её же определению, радикальных сил и поспособствует достижению их целей. Хочу подчеркнуть, что наша мирная политика — это единственная дорога для сохранения в Грузии и регионе стабильности.
Но российскую сторону, похоже, уже не остановить. Депутаты Государственной Думы предложили правительству страны ввести экономические ограничения против Грузии в ответ на «антироссийские провокации».
— На заседании присутствовали 416 человек и все единогласно проголосовали за принятие такого решения, — объяснил журналистам 76.RU депутат Государственной думы от Ярославской области Анатолий Грешневиков. — Я сам лично люблю и «Хванчкару» и «Киндзмараули», но это вынужденные меры. В России царит атмосфера дружбы и взаимопонимания, нет никакой агрессии. А в Грузии, наоборот, — атмосфера русофобская и ненавистническая — они хамят, грубят. И дело не в конкретном высказывании, а в отношении в целом.
Теперь под запрет на ввоз в Россию могут попасть грузинские вина и минеральная вода «Боржоми». Также речь идёт об ограничении денежных переводов из одной страны в другую.
— Это очень большие средства, — сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. — Если взять и объединить перечисления этих средств с теми доходами, которые получает Грузия от продажи вина и воды на территории России, а также от пребывания наших туристов, получится порядка 10% от внутреннего валового продукта, который Грузия в целом получает как государство.
Президент России Владимир Путин уже прокомментировал возможность введения санкций в отношении Грузии. Он сбавил накал страстей.
— Ради восстановления полноценных отношений я бы не стал предпринимать ничего, что бы стало осложнять наши отношения, — заявил Путин.
Накануне ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире зачитал оскорбительный монолог в адрес Путина. После этого телекомпании пришлось прервать вещание, так как возле редакции собрались возмущенные его поступком люди. Руководство канала извинилось за выходку сотрудника, но отказалось увольнять его. Несколько журналистов сами подали в отставку в знак протеста.
Ранее в Грузии прошли акции протеста, поводом для которых стало появление депутата Госдумы Сергея Гаврилова во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в кресле спикера в парламенте Грузии. Российское правительство решило, что жителям их страны находиться сейчас в Грузии небезопасно, поэтому президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям перевозить россиян на территорию Грузии. Он подписал соответствующий указ, который действует со вчерашнего дня. Туроператорам и турагентам порекомендовали отказаться от продажи туров в Грузию. А правительству Путин поручил принять меры по возвращению россиян, которые уже находятся там.