«Поверьте, я не специалист в ЖКХ»: мэр назначил первым замом специалиста из Подмосковья

Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр Владимир Волков представил своего нового первого заместителя. Им станет Алла Кибец из Подмосковья. Ей предстоит отвечать за взаимодействие с другими органами власти и замещать мэра во время его отсутствия.



Такое назначение удивило некоторых депутатов. 4 депутата из 30 были против назначения ее первым заместителем мэра. На нового специалиста посыпались вопросы.



- Алла Геннадьевна, этой зимой в Ярославле был снежный коллапс. Скажите, как решать проблему зимней уборки? - спросила депутат от фракции КПРФ Евгения Овод.



- Это вопросы социально важные, но я вам не скажу конкретные шаги сейчас. Поверьте, я не специалист в сфере ЖКХ.



За новую подчиненную вступился мэр, уверяя, что эта работа не будет входить в ее компетенции.



- В 2001 году вы окончили Вологодский педагогический университет. На этой должности вам потребуются знания, в том числе экономические. Расскажите, у вас есть курсы повышения квалификации, есть второе высшее образование? - спросила депутат от фракции ЛДПР Марина Дьячевская.

- Я имею законченные курсы бухгалтерского учета. Второго высшего образования у меня нет, - ответила Кибец.