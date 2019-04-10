«Поверьте, я не специалист в ЖКХ»: мэр назначил первым замом специалиста из Подмосковья

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Друзья, ну это невозможно - асфальт весной сошел... Давайте все вместе соберем самые ужасные ямы города! Присылайте свои фото нам на почту: 76@rugion.ru
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Алла Кибец станет вторым в Ярославле человеком после градоначальника
Сегодня на заседании муниципалитета Ярославля мэр Владимир Волков представил своего нового первого заместителя. Им станет Алла Кибец из Подмосковья. Ей предстоит отвечать за взаимодействие с другими органами власти и замещать мэра во время его отсутствия.
Такое назначение удивило некоторых депутатов. 4 депутата из 30 были против назначения ее первым заместителем мэра. На нового специалиста посыпались вопросы.
- Алла Геннадьевна, этой зимой в Ярославле был снежный коллапс. Скажите, как решать проблему зимней уборки? - спросила депутат от фракции КПРФ Евгения Овод.
- Это вопросы социально важные, но я вам не скажу конкретные шаги сейчас. Поверьте, я не специалист в сфере ЖКХ.
За новую подчиненную вступился мэр, уверяя, что эта работа не будет входить в ее компетенции.
- В 2001 году вы окончили Вологодский педагогический университет. На этой должности вам потребуются знания, в том числе экономические. Расскажите, у вас есть курсы повышения квалификации, есть второе высшее образование? - спросила депутат от фракции ЛДПР Марина Дьячевская.
- Я имею законченные курсы бухгалтерского учета. Второго высшего образования у меня нет, - ответила Кибец.
Ранее мэр Ярославля уже представлял Аллу Кибец.
— Я знаю Аллу Геннадьевну много лет. Это профессионал, разноплановый человек, который ведет юридические вопросы. Также она курировала общехозяйственную деятельность, исполняла обязанности мэра. Человек не новый в муниципальной службе, — рассказывал Владимир Волков.