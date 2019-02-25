На сугробе в Ярославле затоптали надпись «Навальный». Но она снова появилась

В Ярославле сторонники Алексея Навального решили провести эксперимент — уберут ли гигантскую гору снега, если на ней написать имя оппозиционного политика (так уже происходило в других городах). Красная надпись появилась вчера на сугробе в Брагино — в этом районе живёт координатор ярославского штаба Навального. С утра надписи не было — кто-то её аккуратно затоптал. А вот сама гора снега никуда не делась.

— Надпись убрали! — говорит Елена. — Мне кажется, сейчас кто-то ещё раз нарисует.



Сегодня утром надпись снова появилась.

