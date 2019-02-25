25 февраля понедельник
СЕЙЧАС +1°С
usd 65.51
eur 74.33

Темы

СЕЙЧАС +1°С
usd 65.51
eur 74.33
Политика

На сугробе в Ярославле затоптали надпись «Навальный». Но она снова появилась

Как в городе идёт борьба с неубранным снегом

Поделиться

1 065
5 Обсудить

Все новости

Все новости

Сугроб лежит в Брагино на пересечении улиц Труфанова и Панина

Фото: Елена Лекиашвили

В Ярославле сторонники Алексея Навального решили провести эксперимент — уберут ли гигантскую гору снега, если на ней написать имя оппозиционного политика (так уже происходило в других городах). Красная надпись появилась вчера на сугробе в Брагино — в этом районе живёт координатор ярославского штаба Навального. С утра надписи не было — кто-то её аккуратно затоптал. А вот сама гора снега никуда не делась. 

— Надпись убрали! — говорит Елена. — Мне кажется, сейчас кто-то ещё раз нарисует.

Сегодня утром надпись снова появилась.

Было и стало
Фото 1: Елена Лекиашвили
Фото 2: Елена Лекиашвили

В Ярославле много подобных гор снега, но почему надпись появляется именно здесь, Елена пояснила:

— Потому что она близко к моему дому.

Напомним, что это не первый случай, когда в Ярославле на сугробах таинственным образом появляются фамилии оппозиционера. В прошлом году в Заволжском районе Ярославля появился ещё один сугроб с надписью «Навальный». Но коммунальщики даже внимания на это не обратили.

По теме

ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

Навальныйуборка города

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter Сообщите об ошибке
КОММЕНТАРИИ (5)Обсудить
ярославич
25 фев 2019 в 14:41
+0 −0
нужно написать Подарок Волкова и Миронова, тогда уберут
25 фев 2019 в 14:00
+0 −0
ага. Держите нас в курсе, это так важно.
25 фев 2019 в 13:53
+0 −0
ждем СЕРБ с эеленкой----местное ЖКХ даже кучу не вывозит,а лопатками снег рыхлит,убожество..........
Комментировать

Последние новости