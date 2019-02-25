На сугробе в Ярославле затоптали надпись «Навальный». Но она снова появилась

Сугроб лежит в Брагино на пересечении улиц Труфанова и Панина
В Ярославле сторонники Алексея Навального решили провести эксперимент — уберут ли гигантскую гору снега, если на ней написать имя оппозиционного политика (так уже происходило в других городах). Красная надпись появилась вчера на сугробе в Брагино — в этом районе живёт координатор ярославского штаба Навального. С утра надписи не было — кто-то её аккуратно затоптал. А вот сама гора снега никуда не делась.
— Надпись убрали! — говорит Елена. — Мне кажется, сейчас кто-то ещё раз нарисует.
Сегодня утром надпись снова появилась.
В Ярославле много подобных гор снега, но почему надпись появляется именно здесь, Елена пояснила:
— Потому что она близко к моему дому.
Напомним, что это не первый случай, когда в Ярославле на сугробах таинственным образом появляются фамилии оппозиционера. В прошлом году в Заволжском районе Ярославля появился ещё один сугроб с надписью «Навальный». Но коммунальщики даже внимания на это не обратили.