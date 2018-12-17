Мэр Ярославля решил сэкономить на жителях: в городе отменяют социальные льготы

Новый мэр Ярославля приготовил новогодний подарок для жителей города. Он внёс на рассмотрение муниципалитета предложение отменить большой список городских льгот с 1 января 2019 года. Так городские власти смогут сэкономить в бюджете 50 миллионов рублей. Публикуем перечень льгот, которые предложил отменить мэр Владимир Волков, и кого они коснутся.

Первое предложение говорит о том, что большая часть городских льгот в будущем будет только для тех, кого признают малоимущими. То есть этот статус ярославцам придётся доказывать.