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Политика

Мэр Ярославля решил сэкономить на жителях: в городе отменяют социальные льготы

Список того, что отменят, — внушительный

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Фото: Александра Савельева

Новый мэр Ярославля приготовил новогодний подарок для жителей города. Он внёс на рассмотрение муниципалитета предложение отменить большой список городских льгот с 1 января 2019 года. Так городские власти смогут сэкономить в бюджете 50 миллионов рублей. Публикуем перечень льгот, которые предложил отменить мэр Владимир Волков, и кого они коснутся. 

Первое предложение говорит о том, что большая часть городских льгот в будущем будет только для тех, кого признают малоимущими. То есть этот статус ярославцам придётся доказывать. 

  • с 1 января предлагают отменить единовременную выплату в 500 рублей в День пожилого человека чиновникам, вышедшим на пенсию;
  • также предлагают отменить все льготы в муниципальных банях — детям, инвалидам и пенсионерам. Объясняют реорганизацией бань — все передают в частные руки; 
  • с 1 сентября 2019 года предлагают убрать компенсацию семьям, в которых один из родителей погиб в боевых действиях. Компенсацию могут оставить только одиноким матерям, которые докажут, что они — нуждающиеся;
  • также с сентября мэр предлагает убрать бесплатное питание детей, чьи родители являются инвалидами либо подверглись условиям радиации в условиях Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне либо гражданам из подразделений особого риска; 
  • с 1 января предлагается вновь заставить платить по полной цене за найм социального жилья детей-сирот;
  • с 1 сентября предлагают отменить льготу при обучении в городских школах искусств, которая составляла от 25% (при обучении двух детей из одной семьи) до 50% (при обучении трёх и более детей из одной семьи);
  • также бюджет города больше не будет компенсировать разницу между стоимостью старого и нового жилья при расселении, что связано с окончанием федеральной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья; 
  • предлагается отменить ежемесячную выплату благополучным семьям при рождении тройни в размере прожиточного минимума. Эту выплату семья получала до достижения детьми трёх лет. 

— Данный проект решения направлен на введение критерия «малоимущность» при предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам и семьям Ярославля за счёт средств городского бюджета, — говорится в пояснительной записке к документу за подписью Владимира Волкова. 

Всего на будущий год в бюджете города предполагают предусмотреть 154 миллиона рублей на исполнение социальных обязательств, это меньше, чем в этом году. 


Напомним, что ранее идеей губернатора Ярославской области было отменить компенсацию при оплате питания в детских садах. 

ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

Ярославльльготы

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КОММЕНТАРИИ (12) Обсудить
Гость
17 дек 2018 в 17:46
+2 −2
А банкеты для чиновников на 2.5 млн рублей он не хочет отменить ?
17 дек 2018 в 18:38
+0 −2
Настоящий эффективный манагер.
Павел
17 дек 2018 в 18:14
+0 −2
А вы думаете зря жилеты светоотражающие автомобилистов заставили в машину приобрести? Давно нам намекают. Я думаю этот мэр долго не продержится, экономить на людях?
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