Мэр Ярославля решил сэкономить на жителях: в городе отменяют социальные льготы

Фото: Александра Савельева
Новый мэр Ярославля приготовил новогодний подарок для жителей города. Он внёс на рассмотрение муниципалитета предложение отменить большой список городских льгот с 1 января 2019 года. Так городские власти смогут сэкономить в бюджете 50 миллионов рублей. Публикуем перечень льгот, которые предложил отменить мэр Владимир Волков, и кого они коснутся.
Первое предложение говорит о том, что большая часть городских льгот в будущем будет только для тех, кого признают малоимущими. То есть этот статус ярославцам придётся доказывать.
- с 1 января предлагают отменить единовременную выплату в 500 рублей в День пожилого человека чиновникам, вышедшим на пенсию;
- также предлагают отменить все льготы в муниципальных банях — детям, инвалидам и пенсионерам. Объясняют реорганизацией бань — все передают в частные руки;
- с 1 сентября 2019 года предлагают убрать компенсацию семьям, в которых один из родителей погиб в боевых действиях. Компенсацию могут оставить только одиноким матерям, которые докажут, что они — нуждающиеся;
- также с сентября мэр предлагает убрать бесплатное питание детей, чьи родители являются инвалидами либо подверглись условиям радиации в условиях Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне либо гражданам из подразделений особого риска;
- с 1 января предлагается вновь заставить платить по полной цене за найм социального жилья детей-сирот;
- с 1 сентября предлагают отменить льготу при обучении в городских школах искусств, которая составляла от 25% (при обучении двух детей из одной семьи) до 50% (при обучении трёх и более детей из одной семьи);
- также бюджет города больше не будет компенсировать разницу между стоимостью старого и нового жилья при расселении, что связано с окончанием федеральной программы по расселению из ветхого и аварийного жилья;
- предлагается отменить ежемесячную выплату благополучным семьям при рождении тройни в размере прожиточного минимума. Эту выплату семья получала до достижения детьми трёх лет.
— Данный проект решения направлен на введение критерия «малоимущность» при предоставлении дополнительных мер социальной поддержки гражданам и семьям Ярославля за счёт средств городского бюджета, — говорится в пояснительной записке к документу за подписью Владимира Волкова.
Всего на будущий год в бюджете города предполагают предусмотреть 154 миллиона рублей на исполнение социальных обязательств, это меньше, чем в этом году.
Напомним, что ранее идеей губернатора Ярославской области было отменить компенсацию при оплате питания в детских садах.