Подруга Чапман, помощница Милонова и борец с украинскими биолабораториями. Кем была Лантратова до того, как стать омбудсменом

Источник: Пресс-служба Госдумы РФ

Государственная дума 14 мая назначила уполномоченной по правам человека депутата от «Справедливой России» Яну Лантратову. Её кандидатуру поддержали и в «Единой России», с которой она работала ещё в 2010-х. «Фонтанка» вспоминает биографию нового защитника прав человека в России.

Напомним, Татьяна Москалькова ушла с поста уполномоченного по правам человека. Всего было предложено три кандидатуры: Артем Прокофьев из КПРФ, Иван Сухарев из ЛДПР и Яна Лантратова из «Справедливой России».

«Была ярче Милонова»

Из официальной биографии Яны Лантратовой следует, что она родилась в Ленинграде в 1988 году. В интервью на телеканале «Спас» она рассказывала, что ее родители были религиозными и венчались в советское время, чем удивили даже представителей церкви — ведь отец был военным. Он умер в 2024-м — и его хоронили с почётным караулом. Один из собеседников «Фонтанки» отметил, что Валерий Лантратов был уважаемым человеком, с которым служили и нынешние высокопоставленные чиновники. «НКВД, КГБ — я в этом не разбираюсь. Но он из каких-то правоохранительных структур. И ещё он был очень православным человеком, он был замечательный», — сказал «Фонтанке» депутат Госдумы Виталий Милонов, у которого Яна работала в 2010-х помощницей. По его словам, к политической карьере Яны папа не имел отношения.

После школы Лантратова поступила на факультет журналистики Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «связи с общественностью». Окончила журфак в 2011 году. Уже тогда вступила в «Молодую Гвардию Единой России».

«С Яной мы познакомились на одном из студенческих мероприятий. Она уже тогда занималась волонтёрством — помогала детским домам, одиноким пенсионерам. Я пригласил её в „Молодую Гвардию“. В петербургском отделении МГЕР добровольческое направление как раз провисало, и Яна взялась за него — блестяще справилась. Её работу заметили в Москве и пригласили на федеральный уровень», — вспоминает бывший тогда активистом МГЕРа, а сейчас депутат челябинского Заксобрания Артемий Галицын (Мурзаков).

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилёв, руководивший тогда петербургским МГЕРом, рассказывает историю Лантратовой несколько иначе: «Она пришла буквально с улицы. Я помню, что мы тогда сидели на Думской, никакой службы безопасности тогда не было, и я сам проверял кандидатов. Она говорила, что работала с какой-то звездой, вроде Сергеем Лазаревым, и я действительно нашел у неё в соцсетях фото с артистом. Она очень быстро стала заметной. Например, познакомилась с Анной Чапман, которая тогда только вернулась из американской тюрьмы. Я бы сказал, что в тот момент она была ярче Милонова, но в итоге его пресс-секретарем она и стала». Цивилёв считает, что с Милоновым у Яны произошли какие-то размолвки. Милонов, впрочем, так не считает: в разговоре с «Фонтанкой» он назвал бывшую помощницу толковой, способной, порядочной. «Была такой активной общественницей. От меня ушла работать году в 2012-м в Москву», — добавил он.

В 2011 году Лантратова возглавила рабочую группу Общероссийского народного фронта (ОНФ) по выявлению и пресечению преступлений против несовершеннолетних. Как вспоминает собеседник «Фонтанки» из ОНФ, пригласить Лантратову им рекомендовали из Москвы. «На каждом мероприятии она заполняла собой буквально всё пространство», — говорит участник организации.

Своим учителем в соцсетях Лантратова называет Михаила Бабича, бывшего в то время депутатом Госдумы и полпредом в Приволжском федеральном округе. «Уже 6 лет не перестаю каждый день учиться у этого человека», — писала Лантратова в ЖЖ в 2018 году.

Спасала детей

В 2012 году Лантратова стала членом Совета по правам человека при президенте. В качестве секретаря она начала ездить по разным регионам страны, посещать детские учреждения.

В 2013 году написала запрос в прокуратуру и СК с просьбой проверить блогера Рустема Адагамова*, который за несколько месяцев до этого начал участвовать в работе Координационного совета оппозиции. Причиной стало интервью его бывшей жены, которая обвинила Адагамова в насилии над дочерью (сам он эти обвинения отрицал). Спустя несколько лет в Сети опубликовали якобы переписку Лантратовой с кремлевскими чиновниками о дискредитации Адагамова.

С 2014 года Яна начала активно интересоваться украинским вопросом и стала членом временной рабочей группы СПЧ по мониторингу соблюдения прав человека на территории Украины. Тогда же она начала вывозить из Донбасса детей. В интервью на сайте «Справедливой России» она рассказывала: «Я укладывала спать своего сына, и тут мне позвонила женщина из Краматорска, она говорила, что город заблокирован, электричества нет, а в подвалах сидят дети. Она от руки написала список детей и попросила вывести детей из зоны действий». Лантратова говорила, что писала в разные страны мира, и в том числе Петру Порошенко. По её словам, вместо ответа её признали террористом и возбудили против неё дело — официально украинская сторона обвинила Лантратову в принудительной депортации детей. «Потом мы стали находить данные и факты, что развивается черная трансплантология, биолаборатории, где делали опыты над детьми. Это всё развивалось там. Я уже не говорю о педофилии, о случаях, когда детей в однополые*** браки отдавали, отнимая у родителей. Мы находили данные опытов над детьми».

Сложная история вышла со «спасением» ребёнка в 2016 году. Лантратова помогла вернуть в Россию полуторагодовалую Софью, которую называла дочерью глава банка БКФ Ольга Миримская. Женщина вместе с гражданским мужем, сильно младше её, собиралась завести детей, они прибегли к помощи суррогатной матери — мужчина узнал о зачатии незадолго до расставания с бизнесвумен. Позже выяснилось, что биологический материал дала дочь Миримской от первого брака. Суррогатная мать, как писали СМИ, в итоге вернула деньги, записала ребёнка на себя и уехала на Кипр. Журналисты писали, что уехал туда и бывший муж Миримской. Сама она активно пыталась вернуть девочку домой. К истории тогда подключилась и Яна Лантратова. Она рассказывала журналистам, что искала ребёнка вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тогда Софью удалось вывезти с Кипра. Но в итоге история обернулась совсем иначе, нежели представляли это общественники и сама бизнесвумен. В 2021 году Миримскую задержали и обвинили в даче взятки следователю и судьям за преследование бывшего мужа и обвинение его в похищении дочери. В 2024 году Миримскую приговорили к 19 годам и штрафу в 400 миллионов рублей, в кассации срок снизили вдвое.

Ушла в политику

В 2017–2019 годах, как пишет ТАСС, Лантратова начала работать в администрации президента, став главным советником департамента по взаимодействию с институтами защиты прав граждан и развитию гражданского общества управления по общественным проектам АП. А в 2019–2021 годах работала в Министерстве экономического развития РФ.

В 2021 году Лантратова вступила в «Справедливую Россию» — журналисты писали, что по протекции лидера партии «За правду» Захара Прилепина, которая объединилась со сторонниками Сергея Миронова. Лантратову внесли в список партии от Челябинской области. Она шла вторым номером за Валерием Гартунгом. После своей победы в одномандатном избирательном округе № 191 тот передал мандат в партийном списке Лантратовой.

В Челябинской области Лантратова вновь встретилась с Артемием Галицыным (Мурзаковым) — тем самым, что привел её в своё время в МГЕР. С 2021 по 2025 год он был контент-директором в АО «Обл-ТВ» в Челябинске. В сентябре 2025 года был избран депутатом Законодательного собрания региона. «В Челябинской области Яна Лантратова заслужила уважение представителей всех партий. Весь созыв она работала очень активно, отстаивая интересы региона и жителей.

Регулярно вела личные приёмы, занималась защитой прав граждан, никогда не оставалась равнодушной к чужой беде», — сказал «Фонтанке» Галицын. В ответ на просьбу привести примеры показал новости о том, как Лантратова инициировала уголовные дела об обмане семей погибших на СВО челябинцев и помогла южноуральскому бойцу вернуться к жене и детям. Кстати, в Челябинскую область по приглашению Лантратовой несколько раз приезжал режиссёр Никита Михалков — его в СМИ называют одним из оказавших протекцию будущей омбудсвумен.

За последние несколько лет Лантратова несколько раз выступала с яркими инициативами с парламентской трибуны и в СМИ. «Фонтанка» кратко перечисляет некоторые из них.

— В 2022 году обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с просьбой провести анкетирование в вузах с целью выявления отношения студентов к проведению спецоперации.

— Осенью 2024-го предлагала ввести прокатные удостоверения для видеоигр (по аналогии с фильмами), которые бы регулировали выход на рынок той или иной игры.

— Сообщала о подготовке законопроекта о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии.

— В мае 2025-го Лантратова выступила с инициативой признать немецкую НКО «МИР ВСЕМ»** нежелательной организацией, поскольку под видом гуманитарной поддержки священников распространяются антироссийские фейки, дискредитируется РПЦ и Святейший Патриарх Кирилл, вербуется духовенство.

* Рустем Адагамов (признан в РФ иностранным агентом в 2025 году).

** «Мир Всем» — нежелательная организация в РФ.