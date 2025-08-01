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Политика Переговоры России и Украины «Москва готова подождать»: Путин назвал условия для переговоров с Украиной и рассказал, в чем согласен пойти навстречу

«Москва готова подождать»: Путин назвал условия для переговоров с Украиной и рассказал, в чем согласен пойти навстречу

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Путин выступил после встречи с белорусским коллегой | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUПутин выступил после встречи с белорусским коллегой | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Путин выступил после встречи с белорусским коллегой

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Россия готова подождать и не торопиться с переговорами, если Украина считает, что сейчас для них не время. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«В принципе, можно ждать. Если руководство Украины считает, что сейчас не время, а нужно подождать, пожалуйста, мы готовы подождать», — сказал Путин журналистам, трансляцию встречи вели в Telegram-канале Кремля.

Однако он считает, что переговоры всегда востребованы. Условия Россия, с которыми она выступает в ходе них, не изменились с лета 2024 года.

«Эти условия (по украинскому вопросу. — Прим. ред.), безусловно, остались прежними. Это же не условия, а цели, я сформулировал цели России. До того момента нам говорили, что непонятно, чего Россия хочет, вот, мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством министерства иностранных дел Российской Федерации», — отметил он.

Главной же целью является «обеспечение безопасности россиян», сказал Путин. Он добавил, что выступает за достижение долгосрочного мира на Украине, у которого не будет никаких временных ограничений.

Другие заявления Владимира Путина:

  • президент России в целом положительно оценивает переговорный процесс с Украиной: «Как же можно не положительно оценивать то, что сотни людей возвратились на родину? Это положительно. Мы из гуманитарных соображений, как вы знаете, передали тысячи тел погибших украинских солдат, получили в ответ несколько десятков наших парней, которые сложили голову за родину. И разве это не положительно?»;

  • однако рабочие группы, создать которые предложил глава российской делегации Владимир Мединский, пока не заработали. Но реакция на предложение об их создании была позитивной;

  • сейчас странам нужно обсуждать шаги для достижения мира: «Для того чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать уже спокойно, в тиши переговорного процесса»;

  • все разочарования в переговорах происходят из-за избыточных ожиданий;

  • президент России предложил обсуждать мир на Украине в контексте общеевропейской безопасности;

  • в российские войска поступил первый серийный комплекс «Орешник».

Источник:

Кремль. Новости / Telegram

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и Украины Владимир Путин Александр Лукашенко Спецоперация на Украине
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