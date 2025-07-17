НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

с-в.

 749мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,96
EUR 90,56
ТЦ на месте «Аквилона»
Летние подработки
Подробности о гибели врача в драке
Задержали экс-директора дорожной компании
Цена проездки на новом теплоходе
Давка в автобусах
Причина закрытия популярного ночного клуба
Прогноз погоды на вторую половину лета
Не попасть в 10-й класс
Политика Интервью Штрафовать всех, без исключений. Сенатор рассказал, кого накажут за поиск экстремистских материалов

Штрафовать всех, без исключений. Сенатор рассказал, кого накажут за поиск экстремистских материалов

Один из авторов нашумевшей поправки, первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин — для чего принимали поправку

368
9 комментариев
Артем Шейкин | Источник: сайт Совета ФедерацииАртем Шейкин | Источник: сайт Совета Федерации

Артем Шейкин

Источник:

сайт Совета Федерации

Новость о том, что в России начнут штрафовать за поиск экстремистской информации, с утра 16 июля обрастает комментариями экспертов и тревогами заинтересованных лиц. Так, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина уже посетовала, что из-за нового закона ее организация «не сможет передавать МВД данные об экстремистских сообществах», потому что целенаправленно мониторит такой контент.

Новая статья 13.53 КоАП о штрафах в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете и доступ к экстремистским материалам, внесенным в перечень Минюста, оказалась в числе поправок ко второму чтению непримечательного законопроекта о транспортно-экспедиционной деятельности.

Отвечая на вопросы «Фонтанки», один из авторов нашумевшей поправки, первый зампред конституционного комитета Совфеда Артем Шейкин, подтвердил, что это было сделано, чтобы сократить время реакции «на актуальные вызовы», и рассказал, как будет работать новая статья. Ловить нарушителей будут в ручном режиме, в том числе на основании «обращений граждан». А штрафовать — только после того, как докажут умысел.

Тем, кто злостно и систематически гуглит экстремистский контент «по работе» (в том числе, видимо, и Екатерине Мизулиной), теперь придется идти за ним в самую обычную библиотеку.

— Как будет работать новая статья 13.53 КоАП о штрафах за поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN? Речь идет о поиске и доступе только к материалам из перечня экстремистских, указанных на сайте Минюста?

— Статья 13.53 КоАП направлена исключительно на пресечение умышленного поиска и получения доступа к материалам, включенным Минюстом в список экстремистских материалов по решению суда или экстремистским материалам, определение которых дано в соответствующем федеральном законе. Ответственность наступает только в том случае, если гражданин осознанно искал и получал доступ именно к этим материалам.

— А если человек ищет, например, «рецепт взрывчатки» или «где купить наркотики» — это не подпадает под новую статью?

— Нет, поиск информации, не вошедшей в перечень Минюста, под действие данной статьи не подпадает. Но может регулироваться другими нормами закона.

— В перечне Минюста тысячи материалов. В том числе с довольно невинными на первый взгляд названиями. Вот, например, первые же строчки списка: музыкальный альбом «Музыка белых» или брошюра «Язычество как волшебство», внесенные в перечень экстремистских в 2006 и в 2005 годах. Если человек вводит в поисковик словосочетание «Язычество как волшебство» — это уже считается поиском экстремистских материалов? Как должен быть сформулирован запрос, чтобы считалось?

— Как я уже отмечал, новая статья 13.53 КоАП предусматривает ответственность только за умышленный поиск и получение доступа к экстремистским материалам из перечня Минюста. Само по себе введение в поисковик названия книги или альбома еще не означает состав правонарушения — учитывается наличие умысла. В каждом случае умышленность и фактический доступ будут устанавливаться индивидуально.

— В списке Минюста много песен. Если человек ищет текст такой песни — это штраф? А если он не знал, что она в списке, и его, например, одноклассники или коллеги по работе разыграли, предложив погуглить этот текст?

— Если человек не знал о том, что материал включен в данный список, и действовал без злого умысла, административная ответственность не наступает. Вопрос умышленности рассматривается индивидуально, принимая во внимание в том числе и такие обстоятельства, как розыгрыш или случайность.

— Допустим, человек зачем-то гуглит название запрещенной автобиографии одного австрийского политика. Поисковая система выводит его на страницу интернет-энциклопедии, где рассказывается о том, что это за книга и почему запрещена. Человек вполне определенно искал книжку, признанную экстремистской, а получил справку о ней. Поиск был, умысел был, результата не было. Это штраф?

— Сам по себе интерес к тематике или поисковый запрос не образуют состава правонарушения без факта доступа к самому экстремистскому материалу.

— А если человек упрямый и необучаемый (или, допустим, журналист, которому всё интересно) и с регулярностью раз в неделю гуглит что-то из экстремистского списка, его просто будут штрафовать каждый раз, как поймают за руку? Или нужен какой-то накопительный эффект, и, например, после трех административных штрафов надо бы применить к нему какое-то более существенное наказание?

— Если человек систематически осуществляет поиск и доступ к материалам из экстремистского списка, такая регулярность может рассматриваться как подтверждение умысла. Однако до тех пор, пока вина не доказана, он не может быть привлечен к ответственности.

Задача уполномоченных должностных лиц — при составлении протокола правильно и обоснованно доказать умысел на поиск и доступ к заведомо запрещенным экстремистским материалам. После составления протокола дело передается на рассмотрение в суд.

Независимый суд рассматривает представленные доказательства и только на их основании может подтвердить виновность лица — для этого необходимо представить относимые, допустимые и достоверные доказательства как наличия умысла, так и заведомой осведомленности о том, что соответствующие материалы запрещены к распространению.

— Кстати, будут ли сделаны исключения для тех, кто занимается поиском экстремистских материалов по, скажем так, работе? Или, например, хочет посмотреть, что конкретно есть в текстах экстремистских песен, чтобы в своем творчестве такое нечаянно не повторить или случайно не процитировать?

— Исключения для свободного поиска и ознакомления с экстремистскими материалами в интернете не предусмотрены, вне зависимости от цели. Для научной, образовательной или журналистской работы предусмотрен специальный порядок изучения подобных материалов только в рамках работы с библиотечными фондами согласно установленным требованиям.

— А как именно будет доказываться, что поиск экстремистских материалов был именно умышленным?

— Вопрос умысла будет оцениваться по совокупности обстоятельств дела: будут учитываться конкретные действия пользователя, систематичность поиска, наличие переходов непосредственно к материалам из списка экстремистских, а также возможные объяснения лица своих действий. Решение о наличии умысла принимается индивидуально, с учетом всех собранных доказательств.

— А как будут доказывать, что поиск запрещенной языческой брошюры про волшебство осуществила, например, именно я, а не кто-то, кто взял мой телефон со стола или воспользовался моим компьютером на работе или дома?

— В подобных случаях будет учитываться весь комплекс обстоятельств: используется ли личный аккаунт, к каким материалам был получен доступ, были ли иные подтверждающие факторы (например, переписка, история посещений).

Умысел и заведомость должны быть доказаны документально (например, многократный поиск, обход блокировок, переписка, обсуждение цели поиска). Чтобы установить, кто именно совершил действия по умышленному поиску экстремистских материалов, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.

— Кто и с помощью каких технических средств должен отслеживать факт таких поисковых запросов? Возможно, сами поисковые системы или интернет-провайдеры?

— Фиксация подобных нарушений осуществляется в рамках действующих процессуальных процедур, на основании обращений граждан, публикаций в СМИ или поступающих материалов в правоохранительные органы.

Автоматического или массового мониторинга поисковых запросов не предполагается — такие меры законодательством не предусмотрены.

Поисковые системы и провайдеры предоставляют информацию только по официальным запросам соответствующих органов и на основании закона. Решения о привлечении к ответственности принимаются судом, а ошибочные штрафы могут быть обжалованы.

— Почему такие важные и нужные поправки предложены ко второму чтению законопроекта о штрафах для экспедиторов, который, кажется, не имеет никакого отношения к интернету и информации?

— В российской законотворческой практике нередко бывает, что важные и масштабные поправки ко второму чтению вносятся в законопроекты. Это связано с особой процедурой прохождения законопроектов между чтениями: ко второму чтению разрешено предлагать поправки, которые могут дополнять предмет регулирования. Такой подход позволяет быстрее реагировать на актуальные вызовы.

ПО ТЕМЕ
Галеева ВенераГалеева Венера
Галеева Венера
Штраф Экстремистская литература Поправка в закон Мизулина Совет Федерации Сенатор
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
holdfast
1 час
просто исключения для привилегированных ребят пока еще не готовы
Гость
46 минут
а без штрафов и сроков умеете разговаривать со своим народом?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Дневник кругосветки. Как 36-летняя путешественница бросила всё и отправилась автостопом по миру
Гала Ермошкина
Мнение
Куда поехать летом? На Кудыкину гору! Туристка рассказала о путешествии в эту сказку
Анастасия Гусева
Мнение
«Она защищает детей. И она права»: зумерша заступилась за Инстасамку, которую захейтили за появление в Общественной палате РФ
Анонимный автор
Мнение
«Батя Байкал дал подышать волей». Как путешественник на байдарке покорил великое озеро — 600 км за 22 дня в пути
Евгений Рубе
Автор мнения
Мнение
«Временами казалось, что я сойду с ума»: мама девятиклассницы рассказала о тратах на школьный выпускной дочери
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление