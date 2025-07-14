Трамп дал Путину 50 дней на сделку по Украине — иначе пошлины со ставкой 100%

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он выразил недовольство переговорным процессом и заявил, единственная страна, с которой пока не удалось договориться, — это Россия. Мы собрали ключевые заявления американского лидера по этой теме.
Дональд Трамп сообщил, что дал России 50 дней на то, чтобы заключить сделку по Украине. В противном случае США планируют ввести в отношении России и ее торговых партнеров вторичные санкции и пошлины, которые могут достигнуть 100%.
По словам Трампа, он надеется на достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта. Он также заявил, что мог заключить сделку с Владимиром Путиным «примерно четыре раза», но отказался отвечать на вопрос о том, как далеко готов зайти в случае продолжения эскалации. Дональд Трамп сообщил, что его разговоры с Путиным «всегда приятны», однако не приносят положительного результата.
Кроме того, Трамп заявил, что США и Европейский союз уже договорились о поставках оружия Киеву, а расходы за вооружение лягут на Европу. Объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов, заявил президент США.