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Политика Трамп дал Путину 50 дней на сделку по Украине — иначе пошлины со ставкой 100%

Трамп дал Путину 50 дней на сделку по Украине — иначе пошлины со ставкой 100%

Президент США сделал ряд заявлений

217
12 комментариев
Трамп не доволен результатами переговоров | Источник: Kremlin.ru Трамп не доволен результатами переговоров | Источник: Kremlin.ru

Трамп не доволен результатами переговоров

Источник:

Kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп сделал ряд заявлений по поводу урегулирования конфликта на Украине. Он выразил недовольство переговорным процессом и заявил, единственная страна, с которой пока не удалось договориться, — это Россия. Мы собрали ключевые заявления американского лидера по этой теме.

Дональд Трамп сообщил, что дал России 50 дней на то, чтобы заключить сделку по Украине. В противном случае США планируют ввести в отношении России и ее торговых партнеров вторичные санкции и пошлины, которые могут достигнуть 100%.

По словам Трампа, он надеется на достижение прогресса в урегулировании украинского конфликта. Он также заявил, что мог заключить сделку с Владимиром Путиным «примерно четыре раза», но отказался отвечать на вопрос о том, как далеко готов зайти в случае продолжения эскалации. Дональд Трамп сообщил, что его разговоры с Путиным «всегда приятны», однако не приносят положительного результата.

Кроме того, Трамп заявил, что США и Европейский союз уже договорились о поставках оружия Киеву, а расходы за вооружение лягут на Европу. Объем военной помощи, которая будет направлена Украине через НАТО, составит миллиарды долларов, заявил президент США.

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Комментарии
12
Гость
14 минут
Бензин в России подорожает на 100% Коммуналка ещё на 100% Картоха 100% Ну и вообще Всё на 100% Наши чинуши постараются исполнить план Трампа!
Гость
31 минута
Так Трамп опять не наш или опять наш? Поясните, а то повестка меняется каждый день.
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