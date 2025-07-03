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Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор: что обсудили президенты

Путин и Трамп провели телефонный разговор: что обсудили президенты

Деталями разговора поделился помощник российского президента Юрий Ушаков

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Путин и Трамп договорились о сотрудничестве | Источник: Kremlin.ru Путин и Трамп договорились о сотрудничестве | Источник: Kremlin.ru

Путин и Трамп договорились о сотрудничестве

Источник:

Kremlin.ru

Президенты России и США созвонились вечером 3 июля. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили решение конфликта на Украине, а также сотрудничество в ряде экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Главы двух государств общались почти час.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении украинского конфликта. Российский лидер заявил, что продолжается поиск политического переговорного решения конфликта. Путин сказал Трампу, что Россия будет добиваться поставленных целей и не отступится от них.

«В целом разговор, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется», — заявил Ушаков.

Помимо этого, Путин проведет сегодня международный телефонный разговор. Предположительно, он состоится в 18–19 часов вечера (мск). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я думаю, уже вечером, точно после 6–7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал он.

До того как созвониться с Трампом, Путин анонсировал телефонный разговор, а после спешно закончил свое выступление на форуме АСИ и уехал на переговоры с американским коллегой.

Дональд Трамп 14 июня ради телефонного разговора с Путиным прервал празднование своего дня рождения. Тогда президенты тоже разговаривали по телефону. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и результаты прошедших переговоров с Украиной.

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Комментарии
3
Гость
32 минуты
Ботокс и нафталин
Гость
33 минуты
Брежнев с Хонеккером были лучше не думал никогда что так скажу
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