Путин и Трамп провели телефонный разговор: что обсудили президенты

Путин и Трамп договорились о сотрудничестве Источник: Kremlin.ru

Президенты России и США созвонились вечером 3 июля. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили решение конфликта на Украине, а также сотрудничество в ряде экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Главы двух государств общались почти час.

Помощник Путина Юрий Ушаков сообщил, что Трамп вновь поставил вопрос о скорейшем прекращении украинского конфликта. Российский лидер заявил, что продолжается поиск политического переговорного решения конфликта. Путин сказал Трампу, что Россия будет добиваться поставленных целей и не отступится от них.

«В целом разговор, как всегда между этими лидерами, шел на одной волне, был откровенным, деловым и конкретным. Президенты, естественно, продолжат свое общение. Такая договоренность имеется», — заявил Ушаков.

Помимо этого, Путин проведет сегодня международный телефонный разговор. Предположительно, он состоится в 18–19 часов вечера (мск). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я думаю, уже вечером, точно после 6–7 вечера, мы проинформируем вас о международном телефонном разговоре, который ожидается у президента», — сказал он.

До того как созвониться с Трампом, Путин анонсировал телефонный разговор, а после спешно закончил свое выступление на форуме АСИ и уехал на переговоры с американским коллегой.