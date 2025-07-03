Путин анонсировал телефонный разговор с Трампом сегодня вечером

Путин спросил у участников форума АСИ, что он мог бы передать Трампу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня планирует созвониться с президентом США Дональдом Трампом. Об этом он заявил во время посещения выставки-конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в национальном центре «Россия».

«Я сегодня буду разговаривать с президентом США», — сказал Путин во время посещения выставки-конкурса растущих российских брендов «Знай наших» в национальном центре «Россия».

Путин спросил у участников форума АСИ «Сильные идеи для нового времени», что ему передать президенту США во время сегодняшнего телефонного разговора.

Источник: ЗАРУБИН / Telegram

Один из участников форума, который выступал с проектом инклюзивного киноклуба, предложил затронуть тему фильмов в предстоящем разговоре двух лидеров.

«Чтобы мы могли обмениваться фильмами, которые говорят о наших ценностях, где мы и они могли бы поделиться тем, кем мы являемся. <…> Ну и президенту США привет от нас всех», — сказал он под смех и аплодисменты зала.

После этого президент закончил выступление и уехал на разговор с американским коллегой. По информации президента США, телефонный разговор состоится в 17:00 (мск), передает РИА Новости.

Путин собирается созвониться не только с Трампом, но и провести международный телефонный разговор. Предположительно, он состоится в 18–19 часов вечера (мск). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.