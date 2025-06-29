Маск снова критикует Трампа и пророчит «долговое рабство» для США

Маск считает, что в стране уничтожат «миллионы рабочих мест» Источник: CNBC / YouTube

Американский бизнесмен Илон Маск снова обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа. На этот раз под удар попал законопроект главы государства о снижении налогов и сокращении расходов. Пост об этом предприниматель опубликовал в соцсетях.

Маск уверен, что документ в случае его принятия в стране уничтожит «миллионы рабочих мест», а также ей будет нанесен «огромный стратегический вред». Помимо этого, бизнесмен написал, что законопроект Трампа «раздает подачки отраслям прошлого». Потолок госдолга США при этом вырастет на пять трлн долларов и загонит страну в «долговое рабство».

«Совершенно безумно и разрушительно», — написал Маск.

Маск не в первый раз обрушивается с критикой на Трампа. Отношения между ними обострились после того, как миллиардер покинул пост советника при правительстве США и раскритиковал бюджетный проект, предложенный республиканцами. В ответ Трамп пригрозил лишить Маска доступа к государственным контрактам.

После этого Маск опубликовал пост, в котором утверждал, что президент США фигурировал в «файлах Эпштейна», но затем удалил его. Он отметил, что сожалеет о своих высказываниях в адрес американского президента.