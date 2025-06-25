В России создадут внутренний цифровой сервис. Подобный есть в Китае — россиянка, живущая там, рассказала, как он работает

Китайцы пользуются приложением WeChat, с которым сейчас сравнивают новый российский цифровой сервис Источник: предоставлено Мариной











В России приняли законопроект о создании национального многофункционального цифрового сервиса. Говорят, что там можно будет общаться, подписывать документы, в нем будет цифровой ID и возможность оплачивать покупки. Некоторые предполагают, что таким сервисом может стать платформа MAX от компании VK — аналог китайского приложения WeChat. Наши коллеги из 59.RU поговорили с пермячкой Мариной, которая почти полгода живет в Китае, о том, что это за приложение. В этом материале рассказываем, что известно о новой инициативе и что такое WeChat.

В России создадут отечественный мессенджер

4 июня министр цифрового развития Максут Шадаев рассказал Владимиру Путину о разработке отечественного мессенджера от компании VK MAX — открытой платформы, куда внешние поставщики могут встраивать свои сервисы.

«Прошу целенаправленно организовать работу по поддержке российского мессенджера. А для этого услуги, которые предоставляют различные ведомства, финансовые учреждения и так далее, нужно переводить на эту платформу. Это чрезвычайно важно», — заявил президент России Владимир Путин.

Позже Министр сообщил президенту, что сейчас ведется техническая проработка сервисов, которые войдут в отечественный мессенджер. Одним из первых на этой российской платформе начал работать банк ВТБ: клиенты могут оплачивать покупки и переводить деньги со счетов через этот мессенджер. Кроме того, туда уже встроили чат-бот, который может консультировать пользователей.

МАХ — это цифровая платформа, разработанная VK, куда интегрированы мессенджер, платежный сервис, чат-боты, мини-приложения, нейросетевой помощник GigaChat 2.0, сервисы уведомлений YCLIENTS и Ozon Travel.

Нужно ли авторизоваться через «Госуслуги» и что будет на платформе

По словам Максута Шадаева, в национальном мессенджере появятся цифровой ID, электронная подпись, школьные чаты и документы, обмен юридически значимыми сообщениями. Зарегистрироваться в национальном мессенджере можно будет по номеру телефона, авторизация через «Госуслуги» тоже будет, но она, говорил министр, понадобится только для доступа к дополнительным функциям.

«Я слышал версию о том, что этот мессенджер предполагает полную идентификацию всех пользователей, это не так. Необходимость регистрации в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации. — Прим. ред.) нужна только для допфункционала», — объяснял Шадаев.

Министр допустил, что дополнительный функционал будут применять для использования государственных сервисов. Например, чтобы заключать бытовые договоры — на аренду квартиры или куплю-продажу машины.

Шадаев отметил, что мессенджер исключит возможность использовать подменные номера телефонов: государство сможет понять, кто его реальный владелец.

Платформой станет российский MAX?

10 июня сразу во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса. Он, по словам председателя комитета по информполитике Сергея Боярского, должен стать «современной, удобной, а главное — безопасной альтернативой иностранным мессенджерам».

Сергей Боярский на заседании Госдумы заявил, что сервис должен стать безопасной альтернативой иностранным мессенджерам Источник: скриншот трансляции, «Дума ТВ»











Кто именно станет оператором платформы, определит правительство РФ. Он должен быть российским юридическим лицом, и у него должно быть исключительное право на владение платформой. Кроме того, сервис должен быть создан с помощью отечественного программного обеспечения.

В инфополе часто говорят про платформу MAX от VК, но она лишь один из кандидатов. Ее соответствие критериям и быстрое развитие уже отметил председатель комитета по информполитике Сергей Боярский в разговоре с «Фонтанкой», а первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем телеграм-канале написал, что она «имеет все шансы стать той самой национальной цифровой платформой».

Telegram заблокируют?

Еще 5 июня первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин написал в телеграм-канале, что многие спрашивают его, заблокируют ли в России Telegram из-за запуска национального мессенджера.

«Думаю, что, если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — ответил на вопрос зампред.

11 июня новый законопроект о создании национального мессенджера и платформу MAX обсудили в в эфире «Соловьев Live».

Герман Клименко надеется, что власти обойдутся без запрета Telegram Источник: «Соловьев Live»











«Государство впервые решило, я надеюсь, искренне, предложить нам с вами продукт, который мы сами при всех прочих равных условиях… Если будет удобно, то мы сами на него перескочим, — сказал в эфире председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. — Наверное, государство должно помочь немножечко Telegram. Либо ухудшить его связь, либо, может, вообще запретить. Хотя, надеюсь, и без этого обойдется».

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналисту Александру Юнашеву, что ничего не знает о закрытии мессенджера Telegram в России.

«Нет, мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — ответил ему Песков.

Опыт Китая

В Сети MAX уже окрестили российским аналогом китайского мессенджера WeChat. О том, что Россия идет «по международному пути создания таких экосистем», который выбрали Япония, Корея и Китай, «Фонтанке» рассказывал и Сергей Боярский. Корреспондент 59.RU поговорил с пермячкой Мариной, которая почти полгода учится в Китае. По ее словам, WeChat пользуются все жители материкового Китая. Это приложение не государственное, а разработанное местной инвестиционной компанией Tencent.

«Она же разработала мессенджер QQ, который очень похож на наш Telegram. Его сейчас предпочитает вся китайская молодежь, он больше распространен для общения», — говорит пермячка.

По словам Марины, в самом приложении есть множество мини-программ, WeChat объединяет в себе функции мессенджера, соцсети и платежной системы (WeChat Pay). У каждого пользователя есть свой QR-код, чтобы оплатить покупку. После сканирования QR-кода нужно ввести пароль, и происходит перевод денег. Также с помощью этого приложения можно заказать еду, забронировать отель и купить билеты на любой транспорт, включая самолеты.

Так выглядит иконка WeChat Источник: предоставлено Мариной Мини-программы в приложении Источник: предоставлено Мариной

«Кроме того, WeChat можно использовать для подтверждения личности при пересечении границы между материковым Китаем и Макао и Гонконгом (последние — особые административные районы Китая). Причем паспорт при этом предъявлять не нужно, — объясняет Марина. — Подписывать документы в приложении пока нельзя, но можно загружать фото документов в мини-программу и свой личный ID, чтобы использовать их для покупки билетов и проведения банковских операций. Учитывая, что можно сделать почти все повседневные дела с помощью одного приложения, то WeChat очень удобен, особенно для китайца».

Китайский ID — это удостоверение личности гражданина Китая, официальный документ, который используют для идентификации и доступа к государственным услугам.

Правда, у иностранцев возможности в WeChat ограничены. Приезжие не могут привязать к приложению свой ID, потому что у них его в принципе нет, ведь они не китайцы. Из-за этого, по словам пермячки, сложно сделать онлайн-карту для оплаты.

«Конечно, сделать ее реально, но для этого нужно идти в банк и делать физическую карту. К тому же тебе не дадут физическую карту, если ты в Китае сроком меньше, чем на год. Поэтому онлайн-кошелек у нас не WeChat Pay, а в совершенно другом приложении. Также мы не всегда можем купить билет на поезд и самолет, потому что WeChat тоже просит пройти двойную аутентификацию через ID. Из-за этого мы покупаем билеты в другом приложении».

Также иностранцы не могут сделать через приложение транспортную карту для проезда на автобусе или в метро.

«Приходится либо каждый раз платить наличкой в автобусе, либо через другое приложение с онлайн-картой оплачивать метро», — говорит Марина.

В Китае, по словам пермячки, есть похожая на WeChat программа. Она называется «Национальная платформа государственных услуг». Этот китайский сервис удобен для проверки документов. А если нужно оформлять какие-то услуги, то у каждой провинции есть своя мини-программа, где можно решать некоторые вопросы.

Кроме того, в Китае, говорит пермячка, свой интернет — 5G. Иностранные приложения, тот же самый привычный нам Telegram, использовать неудобно, потому что для этого нужен VPN.