Иран ударил по военным базам США — ответить могут еще две страны. Что происходит

Атака стала ответом на удары США Источник: Канал КСИР / Telegram











Конфликт на Ближнем Востоке продолжает развиваться. После недавних ударов США по ядерным объектам Ирана Тегеран нанес ответную атаку и запустил ракеты по военным базам в Катаре и Ираке. Рассказываем, что известно к этому часу.

Как прошли атаки

По данным портала Axios, Тегеран запустил шесть ракет по военным базам Штатов в Катаре. Израильский YNET сообщает, что ракет было 10. Кроме того, еще одну ракету Иран запустил по военному объекту в Ираке.

Одной из целей атаки была авиабаза Аль-Удейд в пригороде катарской столицы Дохи. КСИР утверждает, что как минимум шесть ракет напрямую попали в цель.

Момент атаки на Катар Источник: Канал КСИР / Telegram

Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в соцсети X написал, что катарских и иностранных военнослужащих заранее эвакуировали с военного объекта, под атаками никто не пострадал.

Иранские ракеты в небе Источник: Канал КСИР / Telegram

«База была эвакуирована ранее в соответствии с установленными мерами безопасности и предосторожности, учитывая напряженность в регионе», — говорится в публикации.

Как утверждает The New York Times ссылкой на источники, Тегеран заранее предупредил Катар об ударах для минимизации потерь.

КСИР заявил, что при ударе по авиабазе выпустил столько же ракет, сколько и США при своей атаке: «Мы запустили ракеты по американской базе Аль-Удейд с тем же количеством бомб, которое Америка использовала для бомбардировки ядерных объектов Ирана. Никто не смеет переступать нашу красную черту — если кто-то это сделает, он получит немедленный ответ».

Незадолго до атаки ОАЭ, Бахрейн, Кувейт и Катар закрыли свое воздушное пространство.

Реакция на атаки

После иранских ударов Катар отметил, что оставляет за собой право соразмерно ответить на атаку.

«Мы подтверждаем, что Государство Катар сохраняет за собой право на прямой ответ, соразмерный характеру и масштабу этой вопиющей агрессии и в соответствии с международным правом», — написал МИД страны в соцсети X.

Саудовская Аравия заявила о готовности поддержать ответные действия Катара. Об этом МИД королевства также написало в X. ОАЭ также выступили с осуждением иранских атак. МИД назвал это «вопиющим нарушением суверенитета и воздушного пространства Катара, а также международного права и Устава ООН», пишет издание WAM.

Египет также заявил о своей полной солидарности с Дохой.

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран продолжит отвечать на атаки Вашингтона, пишет ТАСС. Он добавил, что если США стремятся к переговорам, то атаки Штатов и Израиля должны прекратиться.

После ударов Дональд Трамп поблагодарил Иран, что тот заранее предупредил о намерении атаковать американские военные базы.

«Я хочу поблагодарить Иран за раннее уведомление, что позволило избежать жертв… Возможно, теперь Иран сможет добиться мира и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом буду призывать Израиль сделать то же самое», — написал Трамп в Truth Social.

Также Трамп выразил надежду, что «больше не будет ненависти».

«Возможно, теперь Иран сможет продолжить путь к миру и гармонии в регионе, и я с энтузиазмом призываю Израиль сделать то же самое. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — добавил он.

Телеканал CNN добавил, что Трамп не собирается давать военный ответ на удары Ирана по базам США.

МИД России также отреагировало на развитие конфликта.

«Нападения США и Израиля на Иран, как российская сторона и предупреждала, ведут к резкому обострению и радикальной дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Налицо опаснейший подрыв глобальной и региональной безопасности», — отметили в ведомстве.

Российская сторона призвала остановить развитие вооруженной эскалации.

Росавиация на фоне атак призвала не выполнять полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара.

Добавим, что днем 23 июня президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой МИД Ирана Аббаса Аракчи. Как отметил Дмитрий Песков, стороны обменялись мнениями и «передали друг другу соответствующие посылы».

В ночь на 22 июня армия США атаковала три ядерных объекта Ирана. Подробнее об этом мы писали здесь.