Новый ярославский министр не вышла на работу: причина

В Ярославской области министр туризма не смогла приступить к работе Источник: Михаил Евраев / Telegram











Екатерина Степанова, которая должна была в начале июня 2025 года возглавить Министерство туризма Ярославской области так и не приступила к исполнению новых обязанностей. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.

«Она не смогла приступить к работе в должности министра туризма Ярославской области в связи со случившимися семейными обстоятельствами до начала работы», — пояснили в областной администрации.

При этом официально на сайте ведомства министром все-таки числится Екатерина Степанова. Однако по факту, как пояснили в правительстве, обязанности руководителя сейчас исполняет Дмитрий Добрынин. который с мая 2025 года работает в должности заместителя министра туризма. Ранее он руководил реализацией проектов по развитию ЯНАО и национальных проектов в Иркутской области, в том числе в сфере туризма, сотрудничал с предприятиями Ярославской области.

Напомним, о том, что Екатерина Степанова должна возглавить Министерство туризма, 2 июня сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. До этого она более семи лет работала на управленческих должностях в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Затем пять лет занималась развитием туризма и инфраструктуры в Кировске Мурманской области.