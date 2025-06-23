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Политика Новый ярославский министр не вышла на работу: причина

Новый ярославский министр не вышла на работу: причина

Ситуацию прокомментировали в правительстве региона

2 488
26 комментариев
В Ярославской области министр туризма не смогла приступить к работе | Источник: Михаил Евраев / TelegramВ Ярославской области министр туризма не смогла приступить к работе | Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области министр туризма не смогла приступить к работе

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Екатерина Степанова, которая должна была в начале июня 2025 года возглавить Министерство туризма Ярославской области так и не приступила к исполнению новых обязанностей. Эту информацию подтвердили в правительстве региона.

«Она не смогла приступить к работе в должности министра туризма Ярославской области в связи со случившимися семейными обстоятельствами до начала работы», — пояснили в областной администрации.

При этом официально на сайте ведомства министром все-таки числится Екатерина Степанова. Однако по факту, как пояснили в правительстве, обязанности руководителя сейчас исполняет Дмитрий Добрынин. который с мая 2025 года работает в должности заместителя министра туризма. Ранее он руководил реализацией проектов по развитию ЯНАО и национальных проектов в Иркутской области, в том числе в сфере туризма, сотрудничал с предприятиями Ярославской области.

Напомним, о том, что Екатерина Степанова должна возглавить Министерство туризма, 2 июня сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. До этого она более семи лет работала на управленческих должностях в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Затем пять лет занималась развитием туризма и инфраструктуры в Кировске Мурманской области.

Ранее пост министра туризма в Ярославской области занимала Гоар Ватинян.

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Комментарии
26
Гость
8 часов
Зато зарплата уже идет , да ещё и с премиальными . Не жизнь а сказка .
Гость
8 часов
А может и не надо?
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