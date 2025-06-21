Иран проведёт переговоры с Путиным, а Трамп думает использовать армию США. Главное о конфликте

В пятницу, 20 июня, МИД Ирана встречался с коллегами из Европы Источник: «Канал КСИР» / Telegram











Атаки на Ближнем Востоке не утихают, а страны активно обсуждают возможные пути решения конфликта. Рассказываем, что известно к этому часу.

Вечером 20 июня президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений по конфликту между Ираном и Израилем. Он отметил, что может поддержать прекращение огня между странами «в зависимости от обстоятельств», передает Reuters.

Также Трамп добавил, что Европа не сможет оказать существенную помощь в разрешении конфликта:

«Иран не хочет говорить с Европой. Они хотят говорить с нами. Европа не сможет помочь в этом».

Перед МИД Ирана Аббас Арагчи встретился в Женеве с коллегами из Германии, Франции и Великобритании для обсуждения ядерной проблемы. По данным издания, министры дел европейских стран призвали Тегеран к диалогу с Вашингтоном. Иран же заявил, что не начнет переговоры, пока Израиль продолжает свои атаки.

Трамп отметил, что даже не желает рассуждать о возможном использовании Сухопутных войск США в Иране, так как это крайний вариант. Также лидер США заявил, что дает Ирану «максимум» две недели на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг ядерных разработок, сообщает ТАСС.

Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News ответил, что Иран не уверен, может ли доверять США. По его словам, Вашингтон мог использовать переговоры в качестве прикрытия для воздушной атаки Израиля по Ирану.

Также глава МИД заявил, что 23 июня встретиться в Москве с Владимиром Путиным. Об этом рассказали в эфире NBC News. Подробности визита пока не раскрываются.

Добавим, во время пленарного заседания ПМЭФ Путин отметил, что его настораживает ситуация вокруг ядерных объектов Ирана. По словам президента, его беспокоит вопрос возможного начала третьей мировой войны.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум Ирану, требуя отказаться от ядерного оружия.