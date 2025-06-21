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Политика Иран проведёт переговоры с Путиным, а Трамп думает использовать армию США. Главное о конфликте

Иран проведёт переговоры с Путиным, а Трамп думает использовать армию США. Главное о конфликте

Глава МИД Ирана приедет в Москву

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В пятницу, 20 июня, МИД Ирана встречался с коллегами из Европы | Источник: «Канал КСИР» / TelegramВ пятницу, 20 июня, МИД Ирана встречался с коллегами из Европы | Источник: «Канал КСИР» / Telegram

В пятницу, 20 июня, МИД Ирана встречался с коллегами из Европы

Источник:

«Канал КСИР» / Telegram

Атаки на Ближнем Востоке не утихают, а страны активно обсуждают возможные пути решения конфликта. Рассказываем, что известно к этому часу.

Вечером 20 июня президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений по конфликту между Ираном и Израилем. Он отметил, что может поддержать прекращение огня между странами «в зависимости от обстоятельств», передает Reuters.

Также Трамп добавил, что Европа не сможет оказать существенную помощь в разрешении конфликта:

«Иран не хочет говорить с Европой. Они хотят говорить с нами. Европа не сможет помочь в этом».

Перед МИД Ирана Аббас Арагчи встретился в Женеве с коллегами из Германии, Франции и Великобритании для обсуждения ядерной проблемы. По данным издания, министры дел европейских стран призвали Тегеран к диалогу с Вашингтоном. Иран же заявил, что не начнет переговоры, пока Израиль продолжает свои атаки.

Трамп отметил, что даже не желает рассуждать о возможном использовании Сухопутных войск США в Иране, так как это крайний вариант. Также лидер США заявил, что дает Ирану «максимум» две недели на дипломатическое урегулирование конфликта вокруг ядерных разработок, сообщает ТАСС.

Аббас Арагчи в интервью телеканалу NBC News ответил, что Иран не уверен, может ли доверять США. По его словам, Вашингтон мог использовать переговоры в качестве прикрытия для воздушной атаки Израиля по Ирану.

Также глава МИД заявил, что 23 июня встретиться в Москве с Владимиром Путиным. Об этом рассказали в эфире NBC News. Подробности визита пока не раскрываются.

Добавим, во время пленарного заседания ПМЭФ Путин отметил, что его настораживает ситуация вокруг ядерных объектов Ирана. По словам президента, его беспокоит вопрос возможного начала третьей мировой войны.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум Ирану, требуя отказаться от ядерного оружия.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась ночью 13 июня. Тогда Израиль нанес военный удар по Ирану. Нетаньяху заявил, что это было необходимо, чтобы остановить Иран от получения ядерной бомбы. Мы разбирались, какие последствия могут быть у этого конфликта.

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Иран Израиль Конфликт США Ближний Восток
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