НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

ю-в.

 742мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,72
EUR 90,31
Пожар в жилом доме
Когда откроют новую поликлинику
Обрушится непогода
Новая площадка у ТЮЗа
Новый глава Ярославского округа
Когда откроется новая школа
Гид по отдыху в России
Отзыв на отдых в Абхазии
Где нет главврачей
Куда ехать на рыбалку
Политика Переговоры России и Украины Путин рассказал, как продвигаются переговоры по Украине — и на каких условиях готов встретиться с Зеленским

Путин рассказал, как продвигаются переговоры по Украине — и на каких условиях готов встретиться с Зеленским

Президент встретился с руководителями международных информагентств

197
1 комментарий
Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной | Источник: Kremlin.ru Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной | Источник: Kremlin.ru

Путин заявил о готовности к переговорам с Украиной

Источник:

Kremlin.ru

Президент Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках встречи глава РФ сделал много заявлений о переговорах с Украиной. Мы собрали главное в этом материале.

О встрече с Зеленским и переговорах

Путин заявил, что хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее и стремится к мирному урегулированию. Президент отметил, что ему неважно, с кем договариваться.

«Нам всё равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима», — заявил Путин.

Источник:

«Кремль. Новости» / Telegram

При этом он отметил, что важный вопрос состоит в том, «кто будет подписывать документы». Это должна быть подпись легитимных властей. А если первое лицо Украины нелегитимно, то и вся система власти тоже. Также Путин заявил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».

Президент России обозначил дату ближайших переговоров. Стороны РФ и Украины запланировали проведение нового раунда после 22 июня.

О конфликте на Украине

Путин подтвердил слова Дональда Трампа о том, что если бы тот был президентом, конфликта на Украине могло бы не произойти. Глава РФ отметил, что Россия будет добиваться поставленных целей на Украине. Он пояснил, в чем заключается демилитаризация страны — лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могли бы угрожать РФ и народу России.

Путин подчеркнул, что если не удастся добиться целей мирным путем, то они будут достигаться военным. Ситуация для Киева может ухудшиться, не нужно тянуть, нужно садиться и договариваться, заявил российский лидер.

Глава РФ сообщил, что готов продолжить обмен военными. «Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих, взамен получили 57, готовы отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ», — сказал Путин.

11 мая в ходе ночного выступления президент России заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной «без предварительных условий» в Стамбуле. Старт был намечен на 15 мая. Делегации встретились 16-го числа. Российская сторона осталась удовлетворена результатом. Делегации договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также обсудили потенциальную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

19 мая стало известно, что Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией и объявил, что по решению ключевых вопросов готов ко встрече на уровне лидеров.

На встрече в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились об обмене пленными. Москва также предложила передать 6000 тел погибших военнослужащих. 7 июня рефрижераторы с первой группой погибших ждали на границе, но представители Киева не явились и перенесли обмен. Спустя четыре дня они забрали тела. После этого стороны смогли провести еще три таких обмена.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Путин Переговоры Зеленский
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
52 минуты
Если США начнут военную операцию против Ирана то будет минус союзник для России. А их итак немного Китай, Северная Корея, Иран. Поменяется баланс сил на Ближнем Востоке, Турция получит много власти, и от них ничего хорошего для РФ ждать не стоит. Начнутся проблемы на Кавказе и Средней Азии, Турки мечтают стать империей.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Конфеты или дорогое лечение? Стоматолог рассказал, как сахар рушит зубы и как сладкоежкам снизить риски
Альберт Ищенко
Мнение
Придется срочно менять заборы: что надо знать всем дачникам
Антон Данилов
Корреспондент
Мнение
90 минут в соленой воде и мраке. Что такое флоатинг и как происходит погружение в невесомость — впечатления журналистки
Ирина Господаренко
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
Самое сложное — общаться с родителями. Учитель рассказала о работе в современной школе
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление