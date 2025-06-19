Путин рассказал, как продвигаются переговоры по Украине — и на каких условиях готов встретиться с Зеленским

Президент Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках встречи глава РФ сделал много заявлений о переговорах с Украиной. Мы собрали главное в этом материале.
О встрече с Зеленским и переговорах
Путин заявил, что хочет завершить конфликт на Украине как можно быстрее и стремится к мирному урегулированию. Президент отметил, что ему неважно, с кем договариваться.
«Нам всё равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима», — заявил Путин.
При этом он отметил, что важный вопрос состоит в том, «кто будет подписывать документы». Это должна быть подпись легитимных властей. А если первое лицо Украины нелегитимно, то и вся система власти тоже. Также Путин заявил, что его встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров, чтобы «поставить точку».
Президент России обозначил дату ближайших переговоров. Стороны РФ и Украины запланировали проведение нового раунда после 22 июня.
О конфликте на Украине
Путин подтвердил слова Дональда Трампа о том, что если бы тот был президентом, конфликта на Украине могло бы не произойти. Глава РФ отметил, что Россия будет добиваться поставленных целей на Украине. Он пояснил, в чем заключается демилитаризация страны — лишить ее вооруженных сил, которые в будущем могли бы угрожать РФ и народу России.
Путин подчеркнул, что если не удастся добиться целей мирным путем, то они будут достигаться военным. Ситуация для Киева может ухудшиться, не нужно тянуть, нужно садиться и договариваться, заявил российский лидер.
Глава РФ сообщил, что готов продолжить обмен военными. «Мы отдали больше 6 тысяч тел военнослужащих, взамен получили 57, готовы отдать еще более 3 тысяч тел солдат ВСУ», — сказал Путин.
11 мая в ходе ночного выступления президент России заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной «без предварительных условий» в Стамбуле. Старт был намечен на 15 мая. Делегации встретились 16-го числа. Российская сторона осталась удовлетворена результатом. Делегации договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000, а также обсудили потенциальную встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.
19 мая стало известно, что Зеленский поручил сформировать постоянную расширенную делегацию для переговоров с Россией и объявил, что по решению ключевых вопросов готов ко встрече на уровне лидеров.
На встрече в Стамбуле 2 июня Россия и Украина договорились об обмене пленными. Москва также предложила передать 6000 тел погибших военнослужащих. 7 июня рефрижераторы с первой группой погибших ждали на границе, но представители Киева не явились и перенесли обмен. Спустя четыре дня они забрали тела. После этого стороны смогли провести еще три таких обмена.