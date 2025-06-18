Ярославский депутат написал заявление об уходе из муниципалитета: причина

18 июня на заседании муниципалитета Ярославля досрочно были сняты полномочия депутата с члена фракции «Единая Россия» Михаила Кузнецова.
«Основание для этого — его собственное заявление», — сообщил заместитель председателя муниципалитета Олег Ненилин.
Как известно, Михаил Кузнецов перешел на работу в Рыбинск. В мае 2025 года его назначили заместителем главы второго по величине города Ярославской области.
Теперь место Кузнецова в муниципалитете должен занять новый депутат. Его выборы пройдут в сентябре 2025 года в округе № 4.
Избирательный округ № 4 включает следующие дома:
проспект Дзержинского, 6 корп. 2, 6 корп. 3, 8, 8 корп. 2, 8 корп. 3, 10, 10 корп. 2, 10 корп. 3;
Ленинградский проспект, 52, 52 корп. 2, 54, 54 корп. 2, 56/18, 58, 60, 60 корп. 2, 60 корп. 3, 60 корп. 4, 60 корп. 5, 62 корп. 3, 62 корп. 5, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 113, 115, 115 корп. 2, 117, 117 корп. 2;
улица: Батова, 1, 1 корп. 2, 3, 3 корп. 2, 3 корп. 3, 3 корп. 4, 5,
5 корп. 2, 5 корп. 3, 7, 7 корп. 2, 9, 10, 10 корп. 2, 10 корп. 3, 12, 12 корп. 2, 14;
улица Волгоградская, 39, 41, 45, 47, 49;
улица Панина, 5, 5 корп. 2,
5 корп. 4, 5 корп. 5, 5 корп. 6, 5 корп. 7, 14, 16, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42;
улица Туманова, 4а.