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Политика Ситуация с Израилем и Ираном накаляется: в конфликт вмешивается США. Главное

Ситуация с Израилем и Ираном накаляется: в конфликт вмешивается США. Главное

Трамп призвал Иран к капитуляции

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5 комментариев
Россия заявила, что Израиль поступает незаконно | Источник: «Осторожно, новости» / TelegramРоссия заявила, что Израиль поступает незаконно | Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

Россия заявила, что Израиль поступает незаконно

Источник:

«Осторожно, новости» / Telegram

Взаимные обстрелы Ирана и Израиля продолжаются шестой день, а обстановка в мире накаляется. Собрали главные заявления.

Во вторник, 17 июня, президент США Дональд Трамп призвал Иран к «безоговорочной капитуляции». Такую публикацию он сделал в своей соцсети Truth Social. Политик написал, что Израиль с поддержкой США взяли полный контроль над небом Ирана, и намекнул о возможности присоединиться к бомбардировке.

«У Ирана были хорошие небесные следящие устройства и прочее оборонительное оборудование, и его было много, но оно не идет ни в какое сравнение с американскими „штучками“, разработанными, придуманными и произведенными», — говорится в публикации.

Также в публикации он заявил, что верховный лидер Ирана — «легкая цель».

«Мы точно знаем, где прячется так называемый „Верховный лидер“. Он легкая цель, но там он в безопасности — мы не собираемся его выводить (убивать!), по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по мирным жителям или американским солдатам. Наше терпение на исходе», — написал президент.

Издание Axios также пишет, что Трамп рассматривает возможность присоединения США к ударам по ядерным объектам Ирана, в том числе по центру обогащения урана в Фордо.

Reuters сообщает, что США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток на фоне взаимных ударов между Израилем и Ираном.

Иран же подготовил ракеты и военную технику для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к конфликту. Данные опубликовал The New York Times со ссылкой на чиновников, которые изучили доклады разведки.

Газета пишет, что в случае нападения Иран может начать минировать Ормузский пролив, что позволит заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе.

«Наши враги должны знать, что они не смогут достичь решения военными атаками на нас и не смогут навязать свою волю иранскому народу», — цитирует NYT министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.

МИД России вечером 17 июня заявил, что атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны с «точки зрения международного права».

«Они создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — пишет МИД.

Россия отмечает четкие заявления Ирана о его приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению переговоров с США.

ДНЯО — международный договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу в 1970 году.

«Москва твердо исходит из того, что искомое урегулирование может быть надежно обеспечено только путем дипломатии и переговоров», — заявили в МИД.

Вечером 17 июня Трамп беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Телефонный разговор продлился больше часа. Ни одна из сторон пока не выступила с заявлениями.

Ранее мы писали, что США временно приостановили переговоры с Россией.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась ночью 13 июня с того, что Израиль нанес военный удар по Ирану. Нетаньяху заявил, что это было необходимо, чтобы остановить Иран от получения ядерной бомбы. Мы разбирались, какие последствия могут быть у этого конфликта.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Иран Израиль Конфликт США Трамп Россия
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Комментарии
5
Гость
3 часа
Интересно, а почему Израиль может иметь ядер. оружие, а Иран не может?
Гость
3 часа
Да они уже участвуют. Но на публику выдают комедию.
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