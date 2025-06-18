Ситуация с Израилем и Ираном накаляется: в конфликт вмешивается США. Главное

Взаимные обстрелы Ирана и Израиля продолжаются шестой день, а обстановка в мире накаляется. Собрали главные заявления.
Во вторник, 17 июня, президент США Дональд Трамп призвал Иран к «безоговорочной капитуляции». Такую публикацию он сделал в своей соцсети Truth Social. Политик написал, что Израиль с поддержкой США взяли полный контроль над небом Ирана, и намекнул о возможности присоединиться к бомбардировке.
«У Ирана были хорошие небесные следящие устройства и прочее оборонительное оборудование, и его было много, но оно не идет ни в какое сравнение с американскими „штучками“, разработанными, придуманными и произведенными», — говорится в публикации.
Также в публикации он заявил, что верховный лидер Ирана — «легкая цель».
«Мы точно знаем, где прячется так называемый „Верховный лидер“. Он легкая цель, но там он в безопасности — мы не собираемся его выводить (убивать!), по крайней мере, сейчас. Но мы не хотим, чтобы ракеты стреляли по мирным жителям или американским солдатам. Наше терпение на исходе», — написал президент.
Издание Axios также пишет, что Трамп рассматривает возможность присоединения США к ударам по ядерным объектам Ирана, в том числе по центру обогащения урана в Фордо.
Reuters сообщает, что США перебрасывают дополнительные истребители на Ближний Восток на фоне взаимных ударов между Израилем и Ираном.
Иран же подготовил ракеты и военную технику для ударов по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к конфликту. Данные опубликовал The New York Times со ссылкой на чиновников, которые изучили доклады разведки.
Газета пишет, что в случае нападения Иран может начать минировать Ормузский пролив, что позволит заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе.
«Наши враги должны знать, что они не смогут достичь решения военными атаками на нас и не смогут навязать свою волю иранскому народу», — цитирует NYT министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи.
МИД России вечером 17 июня заявил, что атаки Израиля на мирные атомные объекты в Иране незаконны с «точки зрения международного права».
«Они создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — пишет МИД.
Россия отмечает четкие заявления Ирана о его приверженности обязательствам по ДНЯО и готовности к возобновлению переговоров с США.
ДНЯО — международный договор о нераспространении ядерного оружия, вступивший в силу в 1970 году.
«Москва твердо исходит из того, что искомое урегулирование может быть надежно обеспечено только путем дипломатии и переговоров», — заявили в МИД.
Вечером 17 июня Трамп беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Телефонный разговор продлился больше часа. Ни одна из сторон пока не выступила с заявлениями.
Ранее мы писали, что США временно приостановили переговоры с Россией.
Напомним, эскалация на Ближнем Востоке началась ночью 13 июня с того, что Израиль нанес военный удар по Ирану. Нетаньяху заявил, что это было необходимо, чтобы остановить Иран от получения ядерной бомбы. Мы разбирались, какие последствия могут быть у этого конфликта.