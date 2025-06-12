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Политика Израиль готовится атаковать Иран — США привели силы в боевую готовность и эвакуируют дипломатов из Ирака. Главное

Израиль готовится атаковать Иран — США привели силы в боевую готовность и эвакуируют дипломатов из Ирака. Главное

Всё из-за переговоров по ядерной программе

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Дональд Трамп не уверен, что с Ираном получится прийти к договоренностям | Источник: Andrew Harnik / AP PhotoДональд Трамп не уверен, что с Ираном получится прийти к договоренностям | Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Дональд Трамп не уверен, что с Ираном получится прийти к договоренностям

Источник:

Andrew Harnik / AP Photo

Израиль готовится нанести удар по Ирану, сообщает ряд западных СМИ. На фоне этих событий американские военные базы в регионе приведены в полную боевую готовность, а президент США Дональд Трамп проводит совещания с военными в Белом доме. Рассказываем, что известно о ситуации.

Трамп провел закрытое совещание в Белом доме по вопросам национальной безопасности. США готовят частичную эвакуацию своего посольства в Ираке и разрешат военнослужащим покинуть места своего проживания на Ближнем Востоке. Представитель Министерства иностранных дел Ирака рассказал, что «частичная эвакуация» сотрудников посольства США была подтверждена в связи с «потенциальными проблемами безопасности, связанными с возможной региональной напряженностью».

«Если начнётся война, другая сторона определённо понесёт больше потерь, чем мы, и Америка будет вынуждена покинуть регион. Мы нацелимся на все американские базы в регионе без каких-либо раздумий. Буквально на прошлой неделе мы испытали ракету с двухтонной боеголовкой», — заявил министр обороны Ирана на встрече с журналистами.

Обострение ситуации связывают с тем, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе никак не продвигаются. Аналитики предполагают, что Вашингтон может использовать угрозы для давления на Тегеран перед переговорами. На фоне происходящего цена на нефть увеличилась более чем на 5%, достигнув почти $70 за баррель.

Западная разведка считает, что Иран затягивает переговоры и использует это время, чтобы подготовиться к возможным ударам по своим ядерным объектам. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники.

«Пока идут переговоры по атому, причем Иран запланировал еще одну встречу, он использует время для модернизации ядерных объектов таким образом, чтобы снизить урон от возможного военного удара по ним», — цитирует издание слова своих источников в разведслужбах.

За последние недели израильские и европейские чиновники предупреждали американскую администрацию, что Иран специально затягивает переговоры, передает издание. Об этом также говорили по телефону Трамп и Нетаньяху.

С 12 апреля прошло уже пять раундов непрямых переговоров между Ираном и США при посредничестве Омана. Иран настаивает на своем праве обогащать уран в мирных целях и говорит, что готов пойти на ограничение своей ядерной программы только при полном снятии санкций. А США хотят полностью свернуть ядерную программу Тегерана.

Трамп раньше говорил, что имеет уже не такой большой оптимизм по поводу заключения соглашения с Ираном. А вот министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи уверен, что скоро стороны смогут договориться и всё уладить. На данный ситуация остается напряженной.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
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