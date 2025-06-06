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Политика Спецоперация на Украине Стало известно, что Трамп думает лично о Зеленском. Это плохие новости для Украины

Стало известно, что Трамп думает лично о Зеленском. Это плохие новости для Украины

Президент США размышляет над остановкой помощи Киеву

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Источники в близком кругу Трампа говорят, что тот недоволен Зеленским | Источник: AP Photo / Alex BrandonИсточники в близком кругу Трампа говорят, что тот недоволен Зеленским | Источник: AP Photo / Alex Brandon

Источники в близком кругу Трампа говорят, что тот недоволен Зеленским

Источник:

AP Photo / Alex Brandon

The Atlantic выяснил, что Трамп думает по поводу недавних терактов, совершенных Украиной, и лично о Владимире Зеленском. Журналисты пишут, что атаки на аэродромы вызвали в Белом доме «гнев».

«Президент в частном порядке выразил разочарование тем, что удар может обострить конфликт, по словам трех должностных лиц администрации и внешнего советника Белого дома», — пишут журналисты.

Источники говорят, что Трамп на протяжении всего конфликта считал Зеленского «плохим парнем» и «горячей головой», который может подтолкнуть мир к третьей мировой. Трамп считает, что Зеленский должен был сосредоточиться не на атаках, а на переговорах в Стамбуле.

При этом Трамп еще не решил, что ему делать дальше. Чиновники разложили перед ним несколько вариантов: среди них есть и санкции против России, и прекращение помощи Украине. Президент США пока размышляет.

«Трамп сказал помощникам на этой неделе, что он не верит, что саммит с ним, Зеленским и Путиным, который, как он когда-то надеялся, станет способом положить конец конфликту, состоится в ближайшее время», — подытожили журналисты.

Они отмечают, что влиятельные сторонники Трампа «ругали Украину за атаку» и «пытаются оттолкнуть Вашингтон от Киева». Стив Бэннон, старший советник Трампа, и вовсе обвинил Украину в том, что она саботирует мирные переговоры. У Трампа эти атаки «разожгли давнее недовольство» лично Зеленским. В Белом доме снова начали спорить о том, не стоит ли США прекратить помощь Украине.

Кейт Келлог, спецпредставитель Трампа на Украине, предупредил что из-за атак «уровень риска значительно возрастает».

Атаки на военные аэродромы в пяти регионах произошли 1 июня. В тот же день были подорваны мосты в Брянской и Курской областях. Число пострадавших перевалило за 100, погибли люди.

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