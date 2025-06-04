Путин обсудил итоги переговоров и теракты в Курской и Брянской областях — главные заявления

Путин сделал выводы о целях Украины Источник: Kremlin.ru











Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Правительства. В начале встречи он обсудил итоги переговоров с Украиной и теракты в Курской и Брянской области. Расскажем о главном.

Итоги переговоров

Украинская сторона предложила на переговорах в Стамбуле начать с 30- или 60-дневного перемирия для подготовки встречи лидеров. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Украинская сторона пообещала изучить его [проект меморандума РФ о мирном урегулировании] и дать свои комментарии позднее. В целом, в ходе переговоров они подтвердили свои позиции, которые сходятся к двум пунктам», — сказал Мединский на совещании президента России Владимира Путина с правительством в формате видеоконференции.

Первый пункт — начать с 30- или 60-дневного безусловного прекращения огня. Второй пункт — использовать это прекращение огня для подготовки саммита руководителей государств.

«Это они все изложили в своем варианте меморандума, переданном нам 28 мая», — отметил помощник президента.

Мединский доложил об итогах переговоров Источник: Кремль. Новости / Telegram

Он добавил, что тела погибших российских солдат могут находиться на Украине, но их намного меньше, чем украинских, Россия готова будет их принять. РФ предложила Украине передать 6 тысяч таких тел.

Россия, по его словам, готова начать в период с 7 по 9 июня обмен военнопленными с украинской стороной. Планируется, что стороны передадут друг другу приблизительно по 1200 человек.

Делегация из России в Стамбуле также передала позицию главы РФ Владимира Путина касательно возможной встречи глав Киева и Москвы. Она возможна только при надлежащей подготовке.

Мединский подчеркнул, что Россия наладила с Украиной контакт по гуманитарным вопросам, по остальным темам мяч на стороне Киева.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании отметил, что у России и Украины есть реальное движение вперед по гуманитарным вопросам, а канал общения нужно сохранять.

Он также назвал грубейшей ошибкой президент Украины Зеленского отказ от предложения о двух-трех дневных перемириях. Они нужны были для того, чтобы командиры могли собрать тела погибших.

Президент согласился, что для достижения целей СВО надо продолжать использовать все средства, включая переговоры, и не поддаваться на провокации.

Теракты в Курской и брянской областях

Затем Путин попросил доложить о результатах расследования взрывов на железной дороге в Брянской и Курской областях.

Председателя Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что удалось установить места закладки взрывных устройств. Бомбы были снаряжены взрывчаткой иностранного производства, также использовался украинский блок управления. Также был найден тайник с 13 кг пластида и блоки управления украинского производства. Ущерб от терактов составил один млрд рублей.

Бастрыкин поделился первыми выводами следствия.

«Собранные доказательства прямо указывают на то, что все три теракта были вне всякого сомнения организованы спецслужбами Украины», — указал глава СК.

Медицинская помощь понадобилась 120 пострадавшим в происшествии на железной дороге, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Также специалисты оказывали психологическую поддержку их родственникам.

Путин принёс соболезнования семьям погибших в терактах Источник: Кремль. Новости / Telegram

Путин поручил принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших в ЧП с поездами. Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заверила, что такие семьи получат по 1 млн 167 тысяч рублей.