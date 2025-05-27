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Политика Переговоры России и Украины Украина передала США условия по урегулированию конфликта: следующий шаг за РФ

Украина передала США условия по урегулированию конфликта: следующий шаг за РФ

Спецпредставитель Трампа назвал новое место для переговоров

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1 комментарий
Келлог ждет новой встречи РФ и Украины | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Келлог ждет новой встречи РФ и Украины | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Келлог ждет новой встречи РФ и Украины

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

США получили список условий для мирного соглашения от Украины. Об этом сообщил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

«Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News. Теперь Вашингтон ожидает аналогичного документа от российской стороны.

После получения меморандума ожидается новый раунд переговоров. Кит Келлог предполагает, что встреча может состояться в Женеве.

О разработке документа российская и украинская делегации договорились по итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в готовящемся Москвой меморандуме будут обозначены возможные сроки и принципы урегулирования конфликта. В документе будет прописана возможность потенциального прекращения огня на определенное время, если будут достигнуты такие договоренности. Меморандум передадут украинской стороне, как только он будет готов. Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что новая встреча Москвы и Киева состоится в Турции.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Кит Келлог Будапештский меморандум Переговоры России и Украины
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Комментарии
1
Гость
27 мая, 17:12
Пираты Карибского моря. Как только пиратам приходил конец.они кричали переговоры!!!!!
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