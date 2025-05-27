Украина передала США условия по урегулированию конфликта: следующий шаг за РФ

«Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны», — сказал Келлог в эфире телеканала Fox News. Теперь Вашингтон ожидает аналогичного документа от российской стороны.

О разработке документа российская и украинская делегации договорились по итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле 16 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в готовящемся Москвой меморандуме будут обозначены возможные сроки и принципы урегулирования конфликта. В документе будет прописана возможность потенциального прекращения огня на определенное время, если будут достигнуты такие договоренности. Меморандум передадут украинской стороне, как только он будет готов. Глава МИД Сергей Лавров не исключил, что новая встреча Москвы и Киева состоится в Турции.