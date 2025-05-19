Путин закончил телефонный разговор с Трампом и раскрыл, о чем они говорили

Главы США и России обсудили ситуацию на Украине Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор. После него Путин вышел к прессе и рассказал о том, как всё прошло.

Разговор двух президентов продолжался более двух часов. Он был откровенным и содержательным, заявил президент России. Путин поблагодарил Трампа по телефону за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.

Трамп в свою очередь высказал Путину свою позицию по поводу прекращения огня на Украине. Однако прийти к этому будет возможно только после достижения соответствующих договоренностей. Но Россия выступает за мирное урегулирование в этом вопросе, отметил Путин в беседе.

Возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны «в целом на правильном пути». В меморандум России и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования.

«Москва и Киев должны найти компромиссы, которые бы устраивали все стороны», — отметил президент России.

Больше подробностей разговора с главой США должны предоставить позднее в Кремле.