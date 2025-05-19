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Политика Переговоры России и США Путин закончил телефонный разговор с Трампом и раскрыл, о чем они говорили

Путин закончил телефонный разговор с Трампом и раскрыл, о чем они говорили

Президенты общались более двух часов

281
2 комментария
Главы США и России обсудили ситуацию на Украине | Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RUГлавы США и России обсудили ситуацию на Украине | Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU

Главы США и России обсудили ситуацию на Украине

Источник:

The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор. После него Путин вышел к прессе и рассказал о том, как всё прошло.

Разговор двух президентов продолжался более двух часов. Он был откровенным и содержательным, заявил президент России. Путин поблагодарил Трампа по телефону за поддержку возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.

Трамп в свою очередь высказал Путину свою позицию по поводу прекращения огня на Украине. Однако прийти к этому будет возможно только после достижения соответствующих договоренностей. Но Россия выступает за мирное урегулирование в этом вопросе, отметил Путин в беседе.

Возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны «в целом на правильном пути». В меморандум России и Украины могут войти вопросы прекращения огня и принципы урегулирования.

«Москва и Киев должны найти компромиссы, которые бы устраивали все стороны», — отметил президент России.

Больше подробностей разговора с главой США должны предоставить позднее в Кремле.

Источник:

ЗАРУБИН / Telegram

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Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Переговоры России и США Переговоры России и Украины Дональд Трамп Владимир Путин
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Комментарии
2
Гость
18 минут
Снова без конкретики.
Гость
15 минут
Идут по Украине солдаты группы Центр! И это нормально, Григорий!
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