Первая встреча за три года и крупнейший обмен пленными. Как прошли переговоры России с Украиной и ждать ли мира

В Стамбуле завершились переговоры России и Украины Источник: МИД Турции











Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле 16 мая продлились почти два часа. По итогам глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны представят свое видение прекращения огня и в ближайшие дни обменяются пленными 1000 на 1000 — это крупнейший обмен с начала боевых действий.

Украина запросила встречу президентов, и Москва приняла это к сведению. Российская сторона удовлетворена результатом, отметил Мединский.

Глава украинской делегации, министр обороны Рустем Умеров сказал, что встречу глав государств «потенциально готовят». Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что страны договорились о новых переговорах.

Чем еще запомнился день в Стамбуле и как оценили итоги переговоров эксперты — читайте в разборе MSK1.RU.

Подготовка

Весь мир ждал встречи еще вчера, но делегации пересеклись только сегодня, 16 мая. Прямые переговоры предложил российский президент Владимир Путин, сам он лететь в Турцию не собирался. Владимира Зеленского на переговорах тоже не было, но украинский президент встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Перед началом переговоров выступил глава МИД Турции. Он заявил о новом окне возможностей и предупредил, что один путь ведет к миру, второй — к еще большим разрушениям.

«Я хочу обратить ваше внимание на один момент: с марта 2022 года это первая встреча между странами. Мы обязаны рассмотреть эту возможность. Каждый день запоздания ведет к еще большим разрушениям и катастрофам», — высказался Фидан.

Россия провела переговоры с Украиной Источник: РБК

Итоги переговоров

Владимир Мединский сообщил, что Россия готова продолжать контакты.

«Каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях. После того, как это видение будет представлено, мы полагаем целесообразным, тоже это обговорено, продолжить наши переговоры», — выступил он.

Мединский выступил по итогам переговоров с Украиной Источник: РБК

Источник среди украинских дипломатов заявил Reuters, что российские требования на переговорах нереалистичны и выходят за рамки предыдущих обсуждений. По словам народного депутата Украины Ярослава Железняка, результат «никакой».

Другой депутат Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Россия потребовала вывести украинские войска из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, Россия отказалась от 30-дневного перемирия.

Как написал журналист The Economist Оливер Кэролл, Мединский также заявил о способности России вести боевые действия столько, сколько нужно.

«Мы не хотим войны, но готовы воевать год, два, три — столько, сколько потребуется. Мы воевали со Швецией 21 год. А как долго готовы воевать вы?» — пересказал Кэррол слова представителя РФ, ссылаясь на источники.

В Стамбуле завершились переговоры России и Украины Источник: МИД России











Как оценили результат эксперты

Политолог Константин Калачев в разговоре с MSK1.RU поделился мнением, что Россия достигла промежуточных целей — делегация донесла до Украины требования Кремля.

«Делегация фактически выступила в роли передаточного звена и подтвердила максималистские требования нашего президента. Судя по всему, стороны далеки от полноценного диалога, повестка так и не определена, потому что позиции сторон непримиримы», — высказался эксперт.

Украина не готова отдавать Херсон и часть Запорожской области, а военные конфликты заканчиваются либо капитуляцией, либо поиском компромисса, объяснил Калачев. Как он считает, перспективы переговоров «довольно мрачные» и без встречи Путина с Трампом ничего с места не сдвинется.

Политолог добавил, что теперь Европа вполне может ввести новые санкции против России. Бои же продлятся минимум до осенней распутицы, считает Калачев.

В Стамбуле завершились переговоры России и Украины Источник: МИД России











Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил об «ограниченном успехе» переговоров.

«Они договорились рассмотреть возможность встречи лидеров и представить видение будущего мирного урегулирования. Это возможный старт для будущих переговоров, встречу надо рассматривать как переходный этап», — сказал политолог.

Ключевой вопрос в том, состоится ли встреча Зеленского и Путина, считает он. В то же время Блохин предупреждает, что Москва и Киев принципиально стоят на своем и договориться будет сложно. Кроме того, Украина пытается вести диалог через ультиматумы и с позиции силы, утверждает он.

«Наша делегация день прождала их, это стиль нагловато-хамоватый, — продолжает эксперт. — В принципе с первого дня было видно, что особых надежд испытывать не стоит».

Реакция папы Римского и Трампа

Папа Римский Лев XIV готов предложить Ватикан как следующую переговорную площадку. Взять на себя роль посредника он выразил желание еще до встречи делегации.

«Всё это трагично, потому что мы надеялись, что начнется, возможно, медленный, но процесс мирного урегулирования конфликта, а вместо этого мы снова в начале», — сказал понтифик.

11 мая он призывал остановить конфликты по всей планете и провести переговоры ради мира на Украине.

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил о готовности позвонить Путину, чтобы обсудить прекращение боевых действий. Он также говорил о планах встретиться с российским президентом при первой возможности.

Политолог Константин Блохин сказал, что американский президент начал уставать от процесса мирного урегулирования и пытается переложить инициативу на главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Введут ли санкции

Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Албании, Владимир Зеленский призвал к «жесткой реакции», если на переговорах не будет реального прогресса. Он потребовал ввести санкции против российского энергетического сектора и банков.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже предупреждала, что Евросоюз собирается ужесточить санкции против России и нацеливается на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Кроме того, Евросоюз может внести в санкционные списки новые суда российского «теневого флота», снизить «потолок» цен на российскую нефть.

Оба опрошенных MSK1.RU политолога считают, что новые ограничения против РФ введут. «Санкции будут в любом случае. Эти переговоры — не повод для нормализации отношений России и Европы», — заявил Блохин.

Рынок акций после переговоров резко пошел вверх, индекс Мосбиржи прибавил более 0,5%.

Во время переговоров стало известно об очередном обмене погибшими военными. Москва вернула тела 909 погибших украинцев, Киев передал тела 34 погибших россиян.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с MSK1.RU отмечал, что встреча важна, но ее участники могут лишь принять совместное заявление или достичь устных договоренностей. Прямые переговоры на уровне правительства или МИД были бы «другой историей», отметил политолог.