Зеленский отправит на переговоры с Россией силовиков, военных и одного дипломата: кто представит Украину на встрече в Стамбуле

Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле Источник: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza











Президент Украины Владимир Зеленский решил, кто будет представлять Киев на предстоящих переговорах с Россией. В список вошли 12 человек. Рассказываем, кто возглавляет делегацию и что известно о каждом ее члене.

Глава делегации

Главой делегации с украинской стороны на этот раз стал Рустем Умеров . Именно он входил в переговорную группу во время стамбульских встреч с Россией после начала СВО.

Родился 19 апреля 1982 года. С 7 сентября 2022 года являлся председателем Фонда государственного имущества Украины. В сентябре 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский официально назначил Умерова главой Минобороны страны. В первые дни на новой должности Умеров заявлял, что в стране нужно кардинально поменять отношение к украинским солдатам.

Сергей Кислица

К Умерову присоединился первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица . Он родился 15 августа 1969 года. Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года по декабрь 2024 года). Ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Александр Поклад

В список вошел зампредседателя СБУ Александр Поклад . Родился 6 июля 1974 года. 30 августа 2023 года по приказу Зеленского Александр Поклад стал зампредом главы СБУ.

Остальные члены украинской делегации:

первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский;

заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Шевченко;

советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз;

офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины Георгий Кузьмичев;

старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Шерихов;

заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий;

заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Евгений Шинкарев;

начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Маловацкий.

Напомним, что прямые переговоры России и Украины были запланированы на 15 мая в Стамбуле, однако ни одна из сторон официально не объявила о точном времени переговоров. Обе делегации прибыли в Турцию, но так и не встретились — переговоры перенесли на пятницу, 16 мая.