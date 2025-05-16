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Политика Переговоры России и Украины Зеленский отправит на переговоры с Россией силовиков, военных и одного дипломата: кто представит Украину на встрече в Стамбуле

Зеленский отправит на переговоры с Россией силовиков, военных и одного дипломата: кто представит Украину на встрече в Стамбуле

Один из членов делегации уже принимал участие в переговорном процессе в 2022 году

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4 комментария
Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле | Источник: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander KubitzaРустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле | Источник: U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Рустем Умеров возглавит украинскую делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле

Источник:

U.S Army / Petty Officer 1st Class Alexander Kubitza

Президент Украины Владимир Зеленский решил, кто будет представлять Киев на предстоящих переговорах с Россией. В список вошли 12 человек. Рассказываем, кто возглавляет делегацию и что известно о каждом ее члене.

Глава делегации

Главой делегации с украинской стороны на этот раз стал Рустем Умеров. Именно он входил в переговорную группу во время стамбульских встреч с Россией после начала СВО.

Родился 19 апреля 1982 года. С 7 сентября 2022 года являлся председателем Фонда государственного имущества Украины. В сентябре 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский официально назначил Умерова главой Минобороны страны. В первые дни на новой должности Умеров заявлял, что в стране нужно кардинально поменять отношение к украинским солдатам.

Сергей Кислица

К Умерову присоединился первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Он родился 15 августа 1969 года. Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года по декабрь 2024 года). Ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.

Александр Поклад

В список вошел зампредседателя СБУ Александр Поклад. Родился 6 июля 1974 года. 30 августа 2023 года по приказу Зеленского Александр Поклад стал зампредом главы СБУ.

Остальные члены украинской делегации:

  • первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский;

  • заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Шевченко;

  • советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз;

  • офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины Георгий Кузьмичев;

  • старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Шерихов;

  • заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий;

  • заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Евгений Шинкарев;

  • начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Маловацкий.

Напомним, что прямые переговоры России и Украины были запланированы на 15 мая в Стамбуле, однако ни одна из сторон официально не объявила о точном времени переговоров. Обе делегации прибыли в Турцию, но так и не встретились — переговоры перенесли на пятницу, 16 мая.

Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский объявил, что представители российской стороны будут ждать членов украинской делегации 16 мая с 10 часов утра по мск. Какие еще заявления о ходе предстоящих переговоров сделал Мединский, мы писали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры в Стамбуле Россия Украина Спецоперация
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Комментарии
4
Гость
54 минуты
Украина не преследует цель заключить долгосрочный мир, папа из Лондона не разрешил.
Гость
1 час
По сравнению с первоначальным составом Зеленский сильно понизил ранг представителей делегации.
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