Зеленский отправит на переговоры с Россией силовиков, военных и одного дипломата: кто представит Украину на встрече в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский решил, кто будет представлять Киев на предстоящих переговорах с Россией. В список вошли 12 человек. Рассказываем, кто возглавляет делегацию и что известно о каждом ее члене.
Глава делегации
Главой делегации с украинской стороны на этот раз стал Рустем Умеров. Именно он входил в переговорную группу во время стамбульских встреч с Россией после начала СВО.
Родился 19 апреля 1982 года. С 7 сентября 2022 года являлся председателем Фонда государственного имущества Украины. В сентябре 2023 года украинский лидер Владимир Зеленский официально назначил Умерова главой Минобороны страны. В первые дни на новой должности Умеров заявлял, что в стране нужно кардинально поменять отношение к украинским солдатам.
Сергей Кислица
К Умерову присоединился первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица. Он родился 15 августа 1969 года. Сергей Кислица — украинский дипломат, постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций (с 20 февраля 2020 года по декабрь 2024 года). Ранее занимал должность заместителя министра иностранных дел Украины.
Александр Поклад
В список вошел зампредседателя СБУ Александр Поклад. Родился 6 июля 1974 года. 30 августа 2023 года по приказу Зеленского Александр Поклад стал зампредом главы СБУ.
Остальные члены украинской делегации:
первый заместитель председателя Службы внешней разведки Украины Олег Луговский;
заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Шевченко;
советник главы Офиса президента Украины Александр Бевз;
офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Аппарата главнокомандующего Вооруженных сил Украины Георгий Кузьмичев;
старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Александр Шерихов;
заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий;
заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Евгений Шинкарев;
начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Маловацкий.
Напомним, что прямые переговоры России и Украины были запланированы на 15 мая в Стамбуле, однако ни одна из сторон официально не объявила о точном времени переговоров. Обе делегации прибыли в Турцию, но так и не встретились — переговоры перенесли на пятницу, 16 мая.
Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский объявил, что представители российской стороны будут ждать членов украинской делегации 16 мая с 10 часов утра по мск. Какие еще заявления о ходе предстоящих переговоров сделал Мединский, мы писали в отдельном материале.