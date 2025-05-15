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Политика Переговоры России и Украины Зеленский официально утвердил группу для переговоров от Украины. Это 12 человек — кто они

Зеленский официально утвердил группу для переговоров от Украины. Это 12 человек — кто они

Сам президент Украины на переговоры не приедет

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7 комментариев
В тексте его документа говорится, что переговоры запланированы на 15–16&nbsp;мая | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramВ тексте его документа говорится, что переговоры запланированы на 15–16&nbsp;мая | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

В тексте его документа говорится, что переговоры запланированы на 15–16 мая

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, сообщают «Известия» со ссылкой на офис президента. Украину будут представлять 12 человек:

  • Рустем Умеров — министр обороны, глава делегации;

  • Сергей Кислица — первый замглавы МИД;

  • Александр Поклад — зампредседателя СБУ;

  • Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;

  • Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;

  • Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;

  • Евгений Шинкарев — замначальника штаба Командования Воздушных сил;

  • Александр Дьяков — замначальника штаба Командования Военно-морских сил;

  • Алексей Маловацский — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

  • Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

  • Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;

  • Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15–16 мая 2025 года», — цитирует текст официального документа ТАСС.

Известно, что Россию будут представлять помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин в Стамбул не поехал.

Всё, что происходит в Стамбуле и Анкаре, мы собираем в отдельном материале в режиме реального времени.

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Комментарии
7
Гость
45 минут
А когда мы утвердим список городов Украины, подлежащих ядерному удару? Все сроки вышли.
holdfast
6 минут
судя по должностям, это люди которые отвечают за что-то в ихней украине и принимают какие-то решения. что наши принимают, пока непонятно.
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