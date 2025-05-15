Зеленский официально утвердил группу для переговоров от Украины. Это 12 человек — кто они

Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, сообщают «Известия» со ссылкой на офис президента. Украину будут представлять 12 человек:
Рустем Умеров — министр обороны, глава делегации;
Сергей Кислица — первый замглавы МИД;
Александр Поклад — зампредседателя СБУ;
Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;
Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;
Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;
Евгений Шинкарев — замначальника штаба Командования Воздушных сил;
Александр Дьяков — замначальника штаба Командования Военно-морских сил;
Алексей Маловацский — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;
Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;
Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;
Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.
«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15–16 мая 2025 года», — цитирует текст официального документа ТАСС.
Известно, что Россию будут представлять помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин в Стамбул не поехал.
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