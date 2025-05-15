Зеленский официально утвердил группу для переговоров от Украины. Это 12 человек — кто они

В тексте его документа говорится, что переговоры запланированы на 15–16 мая Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Владимир Зеленский официально утвердил состав делегации для переговоров с Россией в Стамбуле, сообщают «Известия» со ссылкой на офис президента. Украину будут представлять 12 человек:

Рустем Умеров — министр обороны, глава делегации;

Сергей Кислица — первый замглавы МИД;

Александр Поклад — зампредседателя СБУ;

Олег Луговский — первый зампредседателя СЗРУ;

Алексей Шевченко — замначальника Генштаба ВСУ;

Вадим Скибицкий — замначальника ГУР МО;

Евгений Шинкарев — замначальника штаба Командования Воздушных сил;

Александр Дьяков — замначальника штаба Командования Военно-морских сил;

Алексей Маловацский — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения Главнокомандующего ВСУ;

Александр Бевз — советник руководителя Офиса президента Украины.

«Образовать делегацию Украины для участия в переговорном процессе с международными партнерами Украины — делегациями Турецкой Республики и Соединенных Штатов Америки, а также с представителями Российской Федерации, который запланирован на 15–16 мая 2025 года», — цитирует текст официального документа ТАСС.

Известно, что Россию будут представлять помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав делегации также вошли замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин в Стамбул не поехал.