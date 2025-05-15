Переговоры России с Украиной все-таки состоятся. Чего ждать от встречи и кто влияет на результат

Российская и украинская делегации встретятся в Стамбуле Источник: Thomas Imo / PHOTOTHEK / Global Look Press / Артем Устюжанин / MSK1.RU











Российская и украинская делегации пока так и не встретились в Стамбуле, встречу перенесли на 16 мая. Прямые переговоры конфликтующих стран должны стать первыми с 2022 года, их ждут завтра утром.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом подтвердил участие делегации из Киева, ее возглавит министр обороны Рустем Умеров. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский назвал основной задачей диалога установление долгосрочного мира.

Для Зеленского главная цель — добиться прекращения огня. Политик заверил, что Украина желает завершения боевых действий, а он сам готов к встрече с президентом России.

Будет ли участвовать в дальнейших переговорах Владимир Путин — зависит от хода этих, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В ближайшие дни президент в Турцию не собирается.

Чего ждать от встречи, если она состоится

Как отметил в разговоре с MSK1.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, переговоры важны, но их участники могут лишь принять совместное заявление или достичь устных договоренностей. Прямые переговоры на уровне правительства или МИД были бы «другой историей», отметил политолог.

Если бы поехал министр иностранных дел или глава правительства, то они уполномочены подписывать договоренности. Устные договоренности может заключать любой влиятельный человек, но только устные. Дмитрий Журавлев политолог

Журавлев предупреждает, что гарантии таких договоренностей невелики.

По словам доцента факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрия Юденкова, если встреча состоится, с обеих сторон стоит ждать «некоторых заявлений». Он считает, что украинская делегация должна обязательно появиться хотя бы ради политических очков.

«Будет глупо со стороны украинцев, если они вообще не появятся. Они должны появиться и по крайней мере зафиксировать, что приняли участие в переговорах», — сказал Юденков.

Он добавил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оказывает даже больше влияния на ход диалога, чем глава США Дональд Трамп. «Как мы реагировали раньше на любое заявление Трампа: ах как смело! И теперь? Я бы сказал, Эрдогана сейчас более внимательно слушают, чем Трампа», — объяснил политолог.

Кто отправился в Турцию со стороны России

Состав российской делегации стал известен лишь вчера. Возглавил ее помощник президента Владимир Мединский. С ним вылетели замминистра обороны Александр Фомин, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба армии Игорь Костюков.

Владимир Мединский — бывший министр культуры России, на прошлых переговорах с Украиной в 2022 году он уже руководил переговорной группой. С того времени он стал председателем Союза писателей России и соавтором школьного учебника истории.

Александр Фомин тоже был в составе предыдущей делегации. Именно он заявил, что Российская армия откажется от наступления на Киев. Заместителем министра обороны Фомин является с 2017 года. В его зоне ответственности — международное военное сотрудничество.

Михаил Галузин стал замминистра иностранных дел в 2022 году. Он верит, что рано или поздно отношения между россиянами и украинцами восстановятся, а клин между ними пытались вбить «англосаксы». В апреле 2025 года Галузин обвинил украинске власти в недоговороспособности и отсутствии устремлений к миру.

Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Оно больше известно по советскому названию — Главное разведывательное управление (ГРУ). В 2004 году Костюков работал военным атташе посольства России в Греции, в 2019-м получил звание адмирала.

Также Владимир Путин утвердил список экспертов. В их числе замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин , замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская , директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук , замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов .

Как в мире оценили состав делегации

Глава МИД Великобритании раскритиковал Владимира Путина за отправку делегации «низкого уровня», так же ее охарактеризовал генсек НАТО Марк Рютте. Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Кремль в «неуважении» к посредникам — Турции и США.

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российская команда переговорщиков готова к серьезной работе. По ее словам, Россия намерена устранить первопричины конфликта и установить прочный мир «на историческую перспективу».

Глава делегации Владимир Мединский сообщил, что в нее вошел руководящий состав всех заинтересованных ведомств, члены команды обладают всеми компетенциями и полномочиями для переговоров.

Политолог Юрий Юденков заметил, что на переговоры едут почти те же, кто и в прошлый раз. По его мнению, «стабильность — признак класса».