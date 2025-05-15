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Политика Спецоперация на Украине Кто будет вести прямые переговоры между Россией и Украиной: данные о делегациях

Кто будет вести прямые переговоры между Россией и Украиной: данные о делегациях

В Турцию прибудут дипломаты, политики и военные

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6 комментариев
Мединскому уже доводилось проводить переговоры с Украиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUМединскому уже доводилось проводить переговоры с Украиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мединскому уже доводилось проводить переговоры с Украиной

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Стамбуле 15 мая пройдут прямые переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Для него это не станет дебютом, он уже участвовал в обсуждениях весной 2022 года в Турции, когда прошли последние встречи представителей Москвы и Киева. Также в группу переговорщиков вошли военные и дипломаты. Расскажем подробнее о всех участниках грядущего процесса. 

Российская делегация 

Владимир Мединский — помощник президента России. Был депутатом Госдумы IV и V созывов. Является членом бюро Высшего совета партии «Единая Россия». Мединский занимал пост министра культуры РФ с 21 мая 2012 по 21 января 2020 года. Входит в Совет при президенте России по культуре и искусству. Ему в 2022 году доверили руководить российской делегацией на переговорах с Украиной в Стамбуле. Для него Украина не чужая страна, а родина. Мединский родился в Черкасской области. 

Михаил Галузин — замминистра иностранных дел России. У него большой дипломатический путь. Галузин работал в посольстве СССР и РФ в Японии. Затем стал послом в Индонезии и в Кирибати, Восточном Тиморе, Папуа-Новой Гвинее. Являлся постоянным представителем России при ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Джакарте.  

Александр Фомин — замминистра обороны, генерал-полковник, действительный государственный советник РФ, кандидат технических наук. До назначения был сотрудником отдела главного управления военно-технического сотрудничества Министерства внешних экономических связей РФ. Затем он работал в госкомпании «Росвооружение», «Зарубежстройинвесте», «Промэкспорте» и в «Рособоронэкспорте».

Помимо основных членов делегации, сторону Москвы будут представлять четверо экспертов. Ими стали первый замначальника информации управления Генштаба Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук и замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виктор Шевцов.

Украинская делегация

По данным украинских СМИ, от Киева в переговорах примут участие глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

Андрей Ермак —  руководитель офиса президента Украины и помощник украинского лидера Владимира Зеленского. Он входит в состав Ставки Верховного главнокомандующего Украины. Также Ермак руководит координационным штабом по гуманитарным и социальным вопросам. До назначения на протяжении трех созывов (V, VI, VII) он работал помощником народного депутата Украины. 

Рустем Умеров — министр обороны Украины. Ранее был народным депутатом Украины IX созыва от партии «Голос», а также председателем Фонда государственного имущества Украины. 

Андрей Сибига — министр иностранных дел Украины. Ранее он работал в департаменте государственно-правовых вопросов министерства иностранных дел, а затем в посольстве в Польше. Позднее его назначили послом Украины в Турции. А затем  заместителем главы офиса президента Украины. 

Президент Украины Владимир Зеленский уже вылетел в Турцию, но присоединится ли он к переговорщикам пока не ясно. Известно, что он прибудет не в Стамбул, где будет проходить обсуждение, а в Анкару. Лидер Турции Реджеп Эрдоган там должен встретиться с Зеленским, передает канцелярия турецкого президента. 

Изначально предполагалось, что на переговорах будут и американцы: госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники президента США — Стив Уиткофф и Кит Келлог. Однако вчера вечером стало известно: Рубио с Уиткоффом прибудут лишь 16 мая, а Келлог вовсе пропал из списка. В Турцию собирался и президент США Дональд Трамп, но из-за того, что российский лидер Владимир Путин не стал участвовать в переговорах, Трамп отменил поездку. 

Провести прямую встречу с украинцами без предварительных условий предложил 11 мая Владимир Путин. Зеленский согласился не сразу и выдвинул ультиматум о прекращении огня. Однако после беседы с президентом Турции, решился на переговоры

Встреча в Стамбуле состоится в рабочем офисе президента Турции, как и три года назад. По данным ТАСС, общение сторон пройдет в закрытом режиме.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Делегации Переговоры в Стамбуле Украина Россия
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Комментарии
6
Гость
1 час
Ребята поболтают. Отдохнут в Турции. Всё закончится ничем. После этого Украина получит новый пакет военной помощи, а Россия новый пакет санкций. Зеленский всех переиграл.
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