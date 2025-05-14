Стало известно, кто поедет в Турцию на прямые переговоры по Украине. В списке четыре фамилии

Украина и Россия не встречались с марта 2022 года Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Стал известен состав делегации, которая направится на переговоры в Стамбул для урегулирования конфликта на Украине. От российской стороны в Турцию поедут четверо человек: Мединский, Галузин, Фомин и Костюков. Глава группы — Владимир Мединский. Состав группы утвердил Владимир Путин.

Мединский участвовал в прошлых переговорах в Стамбуле, которые велись в 2022 году. Сегодня он занимает должность помощника президента. Должности других членов делегации:

М. Ю. Галузин — замминистра иностранных дел РФ,

И. О. Костюков — начальник Главного управления Генштаба ВС РФ,

А. В. Фомин — замминистра обороны РФ.

Также Путин утвердил список экспертов для переговоров. В нем — сотрудники МИДа, Генштаба и других профильных ведомств.

Переговоры стартуют 15 мая. Организацией встречи занимались генконсульство РФ и турецкие власти. Ожидается, что стороны обсудят политические, и технические вопросы. Исходя из этого, и будет определен ее состав, заявил Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину. По его словам, организацией места проведения переговоров делегаций в Стамбуле занимаются генконсульство РФ и турецкие власти.

Россия и Украина встречались последний раз 29 марта 2022 года в Стамбуле. Киев выступил за заморозку вопроса о статусе Крыма на 15 лет и заключение международного соглашение о гарантиях безопасности. Москва заявила о готовности сократить военную активность на севере Украины. Однако после этого обсуждение фактически заморозилось. Однако посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник не исключил, что этот проект соглашения может использоваться для урегулирования конфликта, но если в него внесут коррективы с учетом последних трех лет.

Президент России Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры 15 мая в Стамбуле. Притом РФ готова приступить к обсуждению без предварительных условий.