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Политика Спецоперация на Украине «Обсудили ключевые детали встречи в Турции»: Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией

«Обсудили ключевые детали встречи в Турции»: Зеленский заявил, что Украина готова к прямым переговорам с Россией

Президент Турции Эрдоган провел телефонный разговор с украинским лидером

1 289
9 комментариев
Турция пообещала оказывать поддержку на всех этапах переговоров | Источник: Zelenskiy / Official / TelegramТурция пообещала оказывать поддержку на всех этапах переговоров | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Турция пообещала оказывать поддержку на всех этапах переговоров

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале 12 мая.

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом о предстоящих переговорах.

«Обсудили ключевые детали встречи в Турции. Благодарен за поддержку и готовность на самом высоком уровне содействовать дипломатии. Всё равно видим необходимость прекращения огня. Договорились с президентом Эрдоганом о дальнейшей совместной работе ради того, чтобы мир был», — написал Зеленский.

Он отметил, что Украина также будет поддерживать контакт с США.

Эрдоган заявил, что считает «чрезвычайно важным» желание России и Украины возобновить прямые переговоры. Турция при этом обещает оказывать поддержку на каждом этапе.

«Россия, Украина и США согласны в необходимости проведения переговоров. Как единственная страна, завоевавшая доверие всех сторон, мы вновь заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и будем рады принять их у себя. Мы надеемся, что возможность, которой мы воспользовались на этот раз, не будет потрачена зря», — цитирует слова турецкого лидера РИА новости.

Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле в четверг, 15 мая. Президент отметил, что Россия готова к переговорам без предварительных условий. Путин также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании. Глава государства не исключил, что в ходе переговоров удастся выйти на прекращение огня.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — подчеркнул Путин.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в настоящее время формируется российская делегация для участия в переговорах в Стамбуле и ее состав будет объявлен позже. По его словам, начать переговорный процесс просто, если Киев хочет этого.

Украинский лидер Владимир Зеленский согласился с предложением, но заявил, что переговоры начнутся лишь после того, как стороны объявят о 30-дневном перемирии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает призыв к 30-дневному перемирию как условие. Представитель Кремля Дмитрий Песков раскритиковал такой подход.

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Комментарии
9
Гость
1 час
А как же Одесса - красавица у моря, жемчужина Российской империи? Которая до большевиков знать не хотела никакую Украину.
Гость
1 час
На границе с Турцией, или с Пакистаном полоса нейтральная, а справа, где кусты, наши пограничники с нашим капитаном. А с левой стороны ихние посты.
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