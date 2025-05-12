Путин предложил возобновить переговоры в Стамбуле: какие условия обсуждали в прошлый раз и удастся ли договориться с Украиной

Владимир Путин предложил переговоры с Украиной без предварительных условий, но с длительным перемирием Источник: Kremlin.ru











Президент России Владимир Путин дал Украине и Западу четкий сигнал и объяснил, почему РФ предлагает переговоры без предварительных условий. Кроме того, глава государства обозначил, как можно достичь мира. 15 мая российские и украинские переговорщики вновь могут сесть за стол переговоров в Стамбуле, как и в 2022 году. С такой инициативой выступил Путин во время пресс-конференции накануне. Рассказываем, почему странам не удалось договориться в 2022 году и что изменилось за три года.

21 февраля 2022 года Россия признала независимость ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации на Украине для защиты жителей Донбасса, ссылаясь на статью 51 Устава ООН, решение Совета Федерации и договоры о дружбе с ДНР и ЛНР. Он отметил, что Минские соглашения были нарушены до признания суверенитета республик.

Первая попытка урегулировать все вопросы между странами была предпринята еще в 2014 году. Тогда страны подписали Минские соглашения.

Минские соглашения — это ряд мер, которые необходимо было принять для урегулирования конфликта в Донбассе. Пакет документов принят в 2014–2015 годах. Однако эти соглашения регулярно нарушались украинской стороной, что стало причиной для объявления РФ спецоперации на Украине.

Новые попытки договориться стороны предприняли весной 2022 года, уже после начала СВО. Сначала делегации провели ряд встреч на территории Белоруссии и по видеосвязи. После этого они встретились в Стамбуле.

Российскую делегацию тогда возглавлял помощник президента России Владимир Мединский. Также в российскую делегацию входили:

замглавы МИД Андрей Руденко;

посол России в Белоруссии Борис Грызлов;

замглавы Минобороны Александр Фомин;

глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

С украинской стороны на переговорах в Белоруссии были глава офиса президента Украины Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и замминистра иностранных дел Николай Точицкий. Там стороны встретились трижды — 28 февраля 2022 года, 3 марта и 7 марта. Представители Украины тогда отмечали, что прийти к серьезным договоренностям не удалось.

Уже 10 марта представители России и Украины встретились вновь, но уже в Турции. В переговорах тогда участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров и его украинский коллега Дмитрий Кулеба, посредником выступал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Стороны в очередной раз не смогли прийти к соглашению о прекращении огня.

Первые четкие предложения страны озвучили после следующей встречи, которую провели 29 марта в Стамбуле. Украина выступила за заморозку вопроса о статусе Крыма на 15 лет и заключение международного соглашение о гарантиях безопасности. Российская сторона заявила о готовности сократить военную активность на севере Украины.

Соглашения, которые обсуждались тогда, могли выступать базой для возможных договоренностей с Украиной, заявлял Владимир Путин. Однако после встречи 29 марта переговорный процесс между странами фактически прекратился.

Тогда руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сказал, что Киев отказался от переговоров из-за давления экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. Он, по словам украинского политика, призвал Киев ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».

Однако позже Джонсон назвал эти заявления «российской пропагандой» и уверял, что не имеет отношения к срыву переговоров между Москвой и Киевом в 2022 году. Он отметил, что причина срыва была в том, что российская сторона требовала отставки президента Украины Владимира Зеленского.

Спустя время Путин вспоминал об этой ситуации, а также слова Арахамии о том, что украинский конфликт мог бы закончиться еще тогда, если бы Киев не послушал британцев.

«Ну и где сейчас мистер Джонсон?» — задавался вопросом президент России, подчеркивая, что боевые действия продолжаются.

Аналогичного мнения придерживается и президент Турции Реджеп Эрдоган, анализируя, почему сорвались стамбульские переговоры.

«Определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели», — говорил о виновных Эрдоган.

После празднования 80-летия Победы, несмотря на все нарушения Киева в период трехдневного перемирия, президент России предложил возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — подытожил свое заявление Владимир Путин.

Украинский лидер Владимир Зеленский поспешил ответить на предложение Путина. Он призвал прекратить огонь с 12 мая, и в таком случае Киев будет готов к встрече. Свое заявление украинский лидер опубликовал в Telegram-канале. Он назвал предложение о переговорах хорошим знаком. По его словам, это первый шаг к завершению конфликта.

Представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что в Киеве не до конца понимают заявление президента России. Она подчеркнула, что прекращение огня невозможно без переговоров. Леонид Слуцкий предположил, что Украина может использовать перемирие для перевооружения и подготовки провокаций. А американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на завершение конфликта 15 мая.

Реджеп Эрдоган позвонил Путину после его заявления и согласился вновь предоставить Стамбул в качестве площадки для переговоров между РФ и Украиной. Также он поддержал предложение Зеленского о перемирии (он ранее предлагал начать 30-дневное перемирие, во время которого страны и начнут диалог), считая его важным для начала диалога.

Однако Сергей Лавров заявил, что Москва рассматривает 30-дневное перемирие как условие, а Владимир Путин ранее заявлял, что поддерживает длительное перемирие, но с учетом нюансов.