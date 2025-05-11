Зеленский ответил на предложение о переговорах с Россией, но выставил свои условия

Зеленский ждет ответа от России Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение о проведении 15 мая прямых переговоров в Стамбуле. Он призвал прекратить огонь с 12 мая, и в таком случае Киев будет готов к встрече. Свое заявление украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский.

Он назвал предложение о переговорах хорошим знаком. По его словам, это первый шаг к завершению конфликта.

Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он назначил встречу на четверг, 15 мая.

Россия готова к переговорам без предварительных условий, добавил президент. Путин также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании. Глава государства не исключил, что в ходе переговоров удастся выйти на прекращение огня.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — подчеркнул Путин.