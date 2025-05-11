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Политика Спецоперация на Украине Зеленский ответил на предложение о переговорах с Россией, но выставил свои условия

Зеленский ответил на предложение о переговорах с Россией, но выставил свои условия

Глава Украины назвал это первым шагом в разрешении конфликта

235
5 комментариев
Зеленский ждет ответа от России | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский ждет ответа от России | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский ждет ответа от России

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение о проведении 15 мая прямых переговоров в Стамбуле. Он призвал прекратить огонь с 12 мая, и в таком случае Киев будет готов к встрече. Свое заявление украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

«Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский.

Он назвал предложение о переговорах хорошим знаком. По его словам, это первый шаг к завершению конфликта.

Владимир Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле. Он назначил встречу на четверг, 15 мая.

Россия готова к переговорам без предварительных условий, добавил президент. Путин также поблагодарил американского лидера Дональда Трампа за посреднические усилия в украинском урегулировании. Глава государства не исключил, что в ходе переговоров удастся выйти на прекращение огня.

«Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — подчеркнул Путин.

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в настоящее время формируется российская делегация для участия в переговорах в Стамбуле и ее состав будет объявлен позже. По его словам, начать переговорный процесс просто, если Киев хочет этого. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Зеленский Владимир Путин Переговоры в Стамбуле
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Комментарии
5
Гость
26 минут
Ни одному слову с запада не верю! Минские, да и другие соглашения, научили этому, начиная с клятв Германии перед ВОВ.
Гость
23 минуты
Что мешало самому прекратить огонь на Пасху, на день Победы, для начала переговорного процесса? Ничего. Ах, да, звонок из мелкобритании, ещё возвышающейся над водами Атлантики. Ну и новонаполеон с новогитлером тоже позвонили.
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