Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Стороны решили покончить с обстрелами Источник: Amarjeet Kumar Singh / Anadolu











Индия и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с применением Здравого Смысла и Большого Разума. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп.

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о прекращении огня. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

Накануне в армии Пакистана сообщили, что Индия атаковала авиабазы пакистанских ВВС Нур-Хан, Мюрид и Шоркот. Они уточнили, что ракеты удалось перехватить.

В качестве ответа Пакистан начал военную операцию «Буньян-ум-Марсус» против Индии. По данным телеканала Geo, прошла масштабная кибератака. В результате 70% электросетей Индии вышли из строя.

Это не первое обострение конфликта между странами. 8 мая истребители Индии и Пакистана сошлись в крупнейшем воздушном бою в новейшей истории. В нем участвовало в общей сложности 125 истребителей.