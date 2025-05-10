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Политика Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня

Страны провели переговоры при посредничестве США

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4 комментария
Стороны решили покончить с обстрелами | Источник: Amarjeet Kumar Singh / AnadoluСтороны решили покончить с обстрелами | Источник: Amarjeet Kumar Singh / Anadolu

Стороны решили покончить с обстрелами

Источник:

Amarjeet Kumar Singh / Anadolu

Индия и Пакистан договорились о немедленном прекращении огня. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«После долгой ночи переговоров при посредничестве Соединенных Штатов я рад объявить, что Индия и Пакистан договорились о полном и немедленном прекращении огня. Поздравляю обе страны с применением Здравого Смысла и Большого Разума. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», — написал Трамп. 

Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар подтвердил информацию о прекращении огня. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что страны договорились начать переговоры по широкому кругу вопросов на нейтральной территории.

Накануне в армии Пакистана сообщили, что Индия атаковала авиабазы пакистанских ВВС Нур-Хан, Мюрид и Шоркот. Они уточнили, что ракеты удалось перехватить.

В качестве ответа Пакистан начал военную операцию «Буньян-ум-Марсус» против Индии. По данным телеканала Geo, прошла масштабная кибератака. В результате 70% электросетей Индии вышли из строя. 

Это не первое обострение конфликта между странами. 8 мая истребители Индии и Пакистана сошлись в крупнейшем воздушном бою в новейшей истории. В нем участвовало в общей сложности 125 истребителей.

Сложные отношения между странами обострились после теракта в Кашмире 22 апреля, в котором погибли 26 человек, в том числе и иностранный турист. О начале конфликта можно почитать в отдельном материале.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Прекращение огня Дональд Трамп Индо-пакистанский конфликт
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Комментарии
5
Гость
27 минут
я думал что хоть эти разнесут всё к чертям собачьим.
Гость
29 минут
а жаль
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