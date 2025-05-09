США отстраняются от переговоров, а Украина предложила новый способ заморозить конфликт: главное об СВО за неделю

Несмотря на провокации Украины, Россия с размахом отпраздновала 80-летие Победы Источник: Лина Саитова / 116.RU











Россия объявила о трехдневном перемирии на период празднования Дня Победы и вновь заявила, что готова к прямым переговорам. Американский лидер Дональд Трамп предложил президенту Турции Реджепу Эрдогану вместе работать над завершением украинского конфликта. Возможно для того, чтобы полностью передать полномочия США в этом вопросе Турции. Киев продолжает атаки по территории РФ несмотря на перемирие и угрожал сорвать парад Победы 9 Мая. Сядут ли стороны после этого за стол переговоров, рассказываем в нашем материале.

Попытки прорыва ВСУ в Курскую область после ее освобождения

В конце апреля после продолжительных боевых действий в Курской области российским войскам удалось полностью ее освободить. Однако на этой неделе ВСУ вновь предприняли попытки прорваться в населенный пункт Теткино в Курской области. Информацию подтвердило Министерство обороны РФ.

«Предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении ведомства.

Также украинские боевики атаковали два предприятия в Курской области. Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Из-за атак ВСУ пострадал цех по ремонту автомобилей сахарного завода, расположенный в посёлке имени Куйбышева Рыльского района. В результате обстрела были повреждены крыша, окна и фасад здания, а также техника и транспортные средства сотрудников.

Однако украинские боевики решили не останавливаться лишь на предприятиях и направили беспилотник на объекты гражданской инфраструктуры в деревне Бекетово Горшеченского района. Фрагменты сбитого дрона упали на здание бройлерного цеха птицефабрики. К счастью, в обоих случаях, по информации Хинштейна, обошлось без пострадавших.

Массовые атаки ВСУ в преддверии Дня Победы

Только Курской областью дело не закончилось. Самую масштабную атаку по территории России на этой неделе украинские боевики устроили перед началом трехдневного перемирия, которое объявил Владимир Путин в честь 80-летия Победы. Примечательно, что это перемирие продлится с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая.

Эти атаки привели к временной остановке гражданских авиаперевозок и закрытию аэропортов. По информации Минобороны, только за ночь с 6 на 7 мая над российскими регионами и в зоне СВО было сбито 524 беспилотника, пять ракет «Нептун», шесть JDAM и два снаряда HIMARS.

Рассказали о происходящем в одном видео Источник: Городские медиа

Многие пассажиры из-за этого застряли в аэропортах Москвы, а некоторые из них до сих пор не могут вылететь из-за границы. Рейсы задерживаются или вовсе отменяются, об этом рассказывали наши коллеги с MSK1.RU.

Освобождение территорий

До наступления трехдневного перемирия российским войскам удалось укрепить свои позиции на фронте, а главное освободить населенный пункт Липовое в Донецкой Народной Республике а также населенный пункт Троицкое.

Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригадам Нацгвардии и бригадам теробороны в районах Гусинки, Староверовки, Купянска, Нечволодовки Харьковской области и Ямполя Донецкой Народной Республики, сообщило Минобороны.

Киев нарушил перемирие

После того, как Россия полностью прекратила все боевые действия на период празднования 80-летия Победы, Москва предупредила Украину о том, что российская сторона ответит на любую атаку ВСУ соответствующим образом. Также Россия в очередной раз подтвердила свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, направленных на устранение причин украинского кризиса и конструктивное взаимодействие с международными партнерами.

По данным Reuters, 8 мая в небе над Киевом и другими крупными городами Украины воцарилась тишина, не прозвучал ни один сигнал воздушной тревоги, чего не скажешь о ситуации в России.

Украинский лидер Владимир Зеленский, воспользовавшись этой ситуацией поспешил прокомментировать коллапс, который возник в российских аэропортах после серии атак ВСУ. В своем видеообращении в Telegram-канале, он заявил, что «абсолютно справедливо, что небо над Россией из-за этого неспокойно».

Он также изначально был против прекращения боевых действий на период празднования Дня Победы и призывал к 30-дневному перемирию. Еще украинский лидер предупредил, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые решили приехать на парад в Москве и намекнул на возможные диверсии со стороны Киева.

А вот эксперты заявляли, что в случае атаки ВСУ на Красную площадь Украина потерпит поражение. Этими провокациями Зеленский пытается показать слабость РФ и ее союзников, пишут «Известия».

Однако несмотря на угрозы украинского лидера парад Победы в Москве все-таки состоялся и прошел с большим размахом. На нем выступили иностранные военнослужащие. С трибун за шествием военных расчетов наблюдали ветераны, приглашенные гости, мировые лидеры и президент России Владимир Путин. Глава государства выступил с речью и поздравил всех с 80-летней годовщиной Победы в ВОВ.

Военнослужащие из Казахстана Источник: Ruptly











Парадные расчеты Кыргызской Республики Источник: Ruptly











«Правда и справедливость на нашей стороне. Вся страна, общество, народ поддерживают участников специальной военной операции. Мы гордимся их смелостью и решительностью, той силой духа, которая всегда приносила нам только победу», — подчеркнул Путин во время выступления.

Также на торжественное мероприятие в Москву приехали 27 лидеров иностранных государств. Главам делегаций вручали копию выпуска газеты «Правда» от 10 мая 1945 года, передают РИА «Новости».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон Источник: Ruptly











Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов Источник: Ruptly











Генсекретарь Компартии Вьетнама То Лам Источник: Ruptly











Президент Египта Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси Источник: Ruptly











Председатель КНР Си Цзиньпин Источник: Ruptly











Президент Владимир Путин и глава Минобороны РФ Андрей Белоусов приветствуют командиров парадных расчетов Источник: Ruptly











Тем временем Украина уже более пяти тысяч раз нарушила режим прекращения огня с начала перемирия. По информации Минобороны РФ, по всей линии боевого соприкосновения ВСУ совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций наших войск. Помимо этого ВСУ осуществили 3502 удара и сброса боеприпасов с БПЛА.

Кроме того, в Белгороде беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал здание правительства. В момент взрыва возле здания находился замгубернатора Александр Лоренц. Также пострадал сотрудник Росгвардии. Подробности о происшествии в День 80-летия Победы рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Момент удара беспилотника ВСУ по зданию правительства Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Последствия удара БПЛА самолетного типа по зданию правительства Белгородской области Источник: Настоящий Гладков / Telegram

Переговоры и шаги к завершению конфликта

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что власти Киева стремятся к прекращению боевых действий вдоль текущих линий соприкосновения и созданию 30-километровой демилитаризованной зоны.

«Украинцы хотят заморозки, прекращения огня по текущим позициям, и затем они хотят установить демилитаризованную зону», — сказал Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Он отметил, что Киев рассматривает возможность отвода украинских военных на 15 километров и ожидает, что США убедят Россию сделать то же самое. Если этот процесс реализуется, то получится зона шириной 30 километров, за которой можно будет наблюдать.

Кроме того, по словам специального представителя Трампа по Украине, Киев хотел бы установить «всеобъемлющее прекращение огня как минимум на 30 дней с возможностью продления». Келлог считает, что у США есть реальная возможность добиться прекращения огня в конфликте на Украине, и Вашингтон близок к этому.

«Я думаю, мы близки. Единственный человек, который может добиться результата, — президент Трамп. А, возможно, наше препятствие — президент России, который не соглашается», — сказал Келлог.

Но дело в том, что Москва не имеет никакого представления и не получала никакой информации о намерении установить демилитаризованную зону вдоль линии боевого соприкосновения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что РФ выдвигает чрезмерные требования на переговорах по Украине, но вместе с этим он признал, что США вовсе не считают, что Москва не заинтересована в мирном урегулировании. При этом Вашингтон совершенно не удивляется тому, что между позициями России и Украины есть большая разница. По словам Вэнса, следующим шагом в переговорном процессе должна стать выработка базовых параметров для начала прямого диалога между сторонами.

«Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о базовых условиях для переговоров. США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное — чтобы сами стороны начали говорить друг с другом», — заявил он, выступая в Вашингтоне на форуме, организованном Мюнхенской конференцией по безопасности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал мнение Вэнса в вопросе чрезмерных требований Москвы в переговорах по Украине и указал на важность учета национальных интересов РФ. Еще пресс-секретарь президента России подчеркнул, что между Москвой и Вашингтоном «много каналов диалога, по которым мы доводим до американцев нашу позицию».

По поводу урегулирования украинского конфликта высказался и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он заявил, что Россия давно готова к тому, чтобы заключить «не просто перемирие, а мир», сообщает РИА «Новости».