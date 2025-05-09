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Политика Переговоры России и США Трамп обратился к Китаю и Турции из-за переговоров по Украине. Что происходит

Трамп обратился к Китаю и Турции из-за переговоров по Украине. Что происходит

Президент США ищет новые пути для урегулирования конфликта

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Лидер США снова призвал Россию и Украину к перемирию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЛидер США снова призвал Россию и Украину к перемирию | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Лидер США снова призвал Россию и Украину к перемирию

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину прекратить военные действия на 30 дней. Пост об этом он опубликовал в соцсети Truth 8 мая.

«Переговоры с Россией и Украиной продолжаются. США выступают за, в идеале, 30-дневное безусловное прекращение огня. Если перемирие не будет соблюдено, США и их партнеры введут дополнительные санкции», — написал Трамп.

Перед этим президент США созвонился с Владимиром Зеленским. Об этом украинский лидер написал в соцсети X.

«Мы обсудили необходимость продолжения усилий по достижению мира, включая конкретные шаги, которые могут быть предприняты. Президент Трамп поинтересовался ситуацией на поле боя, и я представил краткий обзор», — цитирует сообщение «Фонтанка.ру».

Также Трамп заявил, что может обратиться за помощью к руководству Китая в урегулировании украинского кризиса.

«Конечно. Я считаю, что попросить об этом было бы вполне естественно. Думаю, мы добиваемся хорошего прогресса. Если мы остановим этот [конфликт], это будет огромное достижение», — цитирует президента ТАСС.

Кроме того, Дональд Трамп во время телефонного разговора попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана стать посредником в переговорах. Об этом пишет турецкая газета Hürriyet.

«Эрдоган — лидер, который может вести переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Зеленским. Президент Эрдоган, как говорят, также благосклонно относится к предложению о посредничестве», — цитирует издание РИА Новости.

Отмечается, что Эрдоган также обратился к США за помощью, чтобы обеспечить прекращение огня в Газе.

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