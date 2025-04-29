Россия предложила Украине начать прямые переговоры

Россия готова выходить на переговоры с Украиной Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, а объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие на День Победы — это начало таковых переговоров с Киевом. Такие заявления прозвучали из уст министра иностранных дел России Сергея Лаврова 29 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин решил объявить перемирие на СВО в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако глава Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. По его словам, странам необходимо устроить 30-дневное перемирие.

Лавров объяснил эту инициативу тем, что «ВСУ пятятся назад, поэтому Киев стал требовать немедленного перемирия». По словам Лаврова, ЕС также требует прекратить огонь, потому что Киев терпит поражение.

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий», — сказал Лавров на совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии. Он добавил, что перемирие, которого требует Украина, в данной ситуации рассматривается как предварительное условие.

Лавров заявил, что способности Киева «организовывать провокации хорошо известны» и нет сомнений, что «эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано». Он также подчеркнул, что «честных механизмов для мониторинга перемирия на Украине нет».