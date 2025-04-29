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Политика Спецоперация на Украине Россия предложила Украине начать прямые переговоры

Россия предложила Украине начать прямые переговоры

Подробностями поделился глава МИД РФ Сергей Лавров

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5 комментариев
Россия готова выходить на переговоры с Украиной | Источник: Роман Данилкин / 63.RUРоссия готова выходить на переговоры с Украиной | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Россия готова выходить на переговоры с Украиной

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Россия выступает за начало прямых переговоров с Украиной без предварительных условий, а объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие на День Победы — это начало таковых переговоров с Киевом. Такие заявления прозвучали из уст министра иностранных дел России Сергея Лаврова 29 апреля.

Ранее президент России Владимир Путин решил объявить перемирие на СВО в дни 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Однако глава Украины Владимир Зеленский отверг это предложение. По его словам, странам необходимо устроить 30-дневное перемирие.

Лавров объяснил эту инициативу тем, что «ВСУ пятятся назад, поэтому Киев стал требовать немедленного перемирия». По словам Лаврова, ЕС также требует прекратить огонь, потому что Киев терпит поражение.

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий», — сказал Лавров на совещании глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии. Он добавил, что перемирие, которого требует Украина, в данной ситуации рассматривается как предварительное условие.

Лавров заявил, что способности Киева «организовывать провокации хорошо известны» и нет сомнений, что «эти провокации продолжались бы независимо от того, как это перемирие будет организовано». Он также подчеркнул, что «честных механизмов для мониторинга перемирия на Украине нет».

На совещании глава МИД РФ подробно изложил подходы России к урегулированию конфликта на Украине «путем устранения коренных причин его возникновения». Среди таковых, по словам Лаврова, попытки расширять Североатлантический альянс (НАТО) на Восток вплоть до российских границ и принять Украину в блок, создавая прямые угрозы безопасности России. Также в этой связи Лавров упомянул «практику истребления» на Украине всего связанного с Россией: языка, русской культуры, русскоязычных СМИ и канонической православной церкви.

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Женя Авербах
корреспондент
Спецоперация на Украине Переговоры с Украиной Сергей Лавров Перемирие на Украине
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Комментарии
5
Гость
2 часа
Многополярный Мир построен , дэнги на счетах сохранены, трон в покое и можно править в сласть
Гость
1 час
Они Боятся. Переговоры!!!!!!!давайте переговоры!!!!!просим!!!!! Диллинджер
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