«Эта страна будет сокрушена очень скоро»: Трамп пригрозил Украине, но допустил, что встанет на ее сторону

Трамп не исключил новые санкции против России Источник: kremlin.ru











Президент США Дональд Трамп готов выбрать сторону Киева в российско-украинском конфликте, но это не означает обязательную поддержку украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом глава Белого дома заявил в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

Журналист напомнил, что после ударов по Киеву в ночь на 24 апреля Трамп обратился к президенту Владимиру Путину с требованием «остановиться». Далее Голдберг спросил, допускает ли он ситуацию, когда он придет на помощь Украине с большим количеством вооружения. Трамп допустил, что это может быть оружие, но не обязательно боевое, а, например, банковское, санкционное.

На вопрос могут ли какие-то действия президента России Владимира Путина заставить Трампа сказать: «Знаете, что? Теперь я на стороне Зеленского», президент США ответил следующее: «не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да».

условно, но на стороне Украины, да».

Далее он вспомнил о трудностях с главой Украины, которые возникли во время их встречи в Овальном кабинете. «Все, что ему нужно было сделать, это замолчать, понимаете? Он добился своего. Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет почти неделю. Остались последние штрихи», — подчеркнул Дональд Трамп.

Также президент США выразил уверенность, что Украина очень скоро будет «сокрушена». Однако он пытается её спасти.

«Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро… Давайте посмотрим правде в глаза», — заявил Трамп.