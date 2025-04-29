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Политика Переговоры России и США «Эта страна будет сокрушена очень скоро»: Трамп пригрозил Украине, но допустил, что встанет на ее сторону

«Эта страна будет сокрушена очень скоро»: Трамп пригрозил Украине, но допустил, что встанет на ее сторону

Президент США дал совет Зеленскому

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Трамп не исключил новые санкции против России | Источник: kremlin.ruТрамп не исключил новые санкции против России | Источник: kremlin.ru

Трамп не исключил новые санкции против России

Источник:

kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп готов выбрать сторону Киева в российско-украинском конфликте, но это не означает обязательную поддержку украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом глава Белого дома заявил в интервью главному редактору The Atlantic Джеффри Голдбергу.

Журналист напомнил, что после ударов по Киеву в ночь на 24 апреля Трамп обратился к президенту Владимиру Путину с требованием «остановиться». Далее Голдберг спросил, допускает ли он ситуацию, когда он придет на помощь Украине с большим количеством вооружения. Трамп допустил, что это может быть оружие, но не обязательно боевое, а, например, банковское, санкционное.

На вопрос могут ли какие-то действия президента России Владимира Путина заставить Трампа сказать: «Знаете, что? Теперь я на стороне Зеленского», президент США ответил следующее: «не обязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да».

условно, но на стороне Украины, да».

Далее он вспомнил о трудностях с главой Украины, которые возникли во время их встречи в Овальном кабинете. «Все, что ему нужно было сделать, это замолчать, понимаете? Он добился своего. Посмотрим, что произойдет в течение следующего периода, который займет почти неделю. Остались последние штрихи», — подчеркнул Дональд Трамп.

Также президент США выразил уверенность, что Украина очень скоро будет «сокрушена». Однако он пытается её спасти.

«Я думаю, что спасаю эту страну. Я считаю, что эта страна будет сокрушена очень скоро… Давайте посмотрим правде в глаза», — заявил Трамп.

Ранее президент РФ объявил о временном перемирии на Украине в честь юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Зеленский ответил, что огонь должен быть прекращен как минимум на 30 дней и ждать 8 мая «нет никаких причин». Но в Кремле считают, что такой длительный перерыв пока невозможен.

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