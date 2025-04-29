В Кремле ответили на предложение Зеленского начать 30-дневное перемирие

В Кремле сообщили, что необходимо урегулировать ряд важных вопросов, чтобы можно было пойти на длительное перемирие, о котором заявили на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы видели [предложение президента Украины Владимира Зеленского по 30-дневному перемирию], но если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (РФ) Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент [России Владимир] Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова», — сказал Песков.
По его словам, у Москвы нет понимания, присоединится ли Киев к перемирию в дни 80-летия Победы, поскольку на этот вопрос они не дали вразумительного ответа. Песков назвал манипуляцией отказ Киева давать прямой ответ на инициативу РФ о перемирии.
В марте Путин предупреждал, что Украина может использовать перемирие, чтобы улучшить свои позиции. Например, для получения оружия или принудительной мобилизации.
Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 (мск) с 7 на 8 мая до 00:00 (мск) с 10 на 11 мая. Однако президент Украины Владимир Зеленский потребовал более длительного перемирия. Он призвал прекратить огонь как минимум сразу на месяц.
Помимо перемирия, Россия готова пойти на прямые переговоры с Украиной, отметил Песков. При этом статус Зеленского не столь важен в данном вопросе.
«Действительно, вопросы юридического характера, связанные с легитимностью, имеются. Но в данном случае интересы выхода на процесс мирного урегулирования превыше всего. Первично начать этот переговорный процесс, всё остальное уже носит вторичный характер», — подчеркнул представитель Кремля. Однако ответа от украинской стороны по этому поводу не было.