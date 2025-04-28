Путин рассказал об участии военных из Северной Кореи в боях за Курскую область

Путин объяснил, что помощь КНДР законна Источник: Кремль. Новости / Telegram













Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и ее лидера Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области от военных Украины. Заявление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что будет всегда чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию наравне с российскими братьями по оружию. По его словам, данная поддержка предоставлялась при полном соответствии с международным правом, поскольку статья 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве предусматривает незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон.

КНДР официально подтвердила отправку войск в Россию в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. Лидер страны Ким Чен Ын расценил отправку войск как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя государствами. По данным газеты «Нодон Синмун», он пообещал возвести в Пхеньяне монумент боевой славы, чтобы почтить память павших военных.