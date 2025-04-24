«Хватит!» Трамп «разочарован и теряет терпение» — что с переговорами

Трамп собирается встретиться с Путиным Источник: whitehouse / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)











Дональд Трамп оценил ход мирных переговоров. Он признался, что иметь дело с Владимиром Зеленским оказалось куда сложнее, чем он ожидал. А вот Россию Трамп считает готовой к сделке.

По мнению властей США, Зеленский движется не к миру на Украине — а в противоположном направлении. Трамп из-за этого разочарован.

«Президент [США Дональд Трамп] разочарован. Его терпение иссякает. Он хочет сделать то, что было бы правильным для международного сообщества. Он хочет видеть мир. <…> Нужно, чтобы обе стороны конфликта были готовы к этому. Но, к сожалению, президент Зеленский, как представляется, движется в неверном направлении», — цитирует ТАСС пресс-секретаря Белого дома.

Также в Белом доме добавили, что команда Трампа потратила уже много времени на то, чтобы положить конец конфликту.

«Американские налогоплательщики выделили миллиарды долларов на эти усилия. Хватит!» — сказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Лично Трампа журналисты спросили, рассматривает ли он возможность о признании Крыма российским. Трамп уклонился от прямого ответа — лишь сказал, что хочет конца конфликта и что у него «нет любимчиков».

Также Трамп думает, что встретится с Путиным в скором будущем. По мнению Трампа, Россия готова к заключению сделки — и теперь остается договориться с Украиной.