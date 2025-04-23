В Кремле раскрыли главные позиции по СВО. Что должна сделать Украина, чтобы настал мир

Песков подробно объяснил внешнеполитические позиции России Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











23 апреля французское издание Le Point опубликовало большое интервью с Дмитрием Песковым. Пресс-секретарь российского президента объяснил позиции России по целому ряду вопросов. Собеседники обсудили переговоры, СВО, отношения с Европой и США и условия для прекращения огня. Собрали для вас главные тезисы из интервью.

О переговорах

Россия намерена достичь своих целей: либо мирным путем, либо военным.

«Все военные аналитики констатируют, что динамика на фронте сложилась в пользу РФ. Инициатива на поле боя принадлежит России», — подчеркнул Песков.

Песков назвал условие для достижения мира. Это вывод украинских военных с новых территорий, входящих в состав России. Журналист спросил: «Закончится ли конфликт при выполнении этого условия?»

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — ответил Песков.

Также Украина должна иметь нейтральный статус — ведь «безопасность одних стран не должна обеспечиваться за спиной других».

«Необходим нейтральный статус для Украины. И признание реальности касательно территорий», — пояснил Песков.

О Трампе

Путин поддерживает прекращение огня. И он, и Трамп «хотят добиться результатов». Президенты могут встретиться, но это должна быть «продуктивная встреча» — так что к ней ведется тщательная подготовительная работа.

Для полного прекращения огня, которое предлагал президент США Дональд Трамп, есть ряд условий.

«Если бы перемирие наступило сегодня, прекратила бы Франция на следующий день поставлять боеприпасы, орудия, ракеты и системы ПВО Киеву? А Великобритания?» — спросил Песков.

Путин уважает Трампа, так как Трамп — сильный политический деятель и сильная личность. Оба президента защищают в первую очередь интересы своих стран, но оба готовы решать вопросы путем дискуссий. Лидеры сходятся во мнении, что отказ от диалога был бы абсурдом.

О санкциях

Ниши ушедших западных компаний успешно заняли российские. Возвращения западных конкурентов российские бизнесмены не хотят: «Зачем же им желать возвращения иностранцев?»

Россия научилась справляться с санкциями, а для ЕС они создают большие проблемы.

«Санкции — это обоюдоострое оружие, которое вредит и России, и тем, кто их ввел», — констатировал Песков.

О Европе

У России нет совпадающих позиций с Европой: Россия хочет мира, а Европа — конфликта. Также, по словам Пескова, Европа «не продемонстрировала никаких признаков независимости».

«Как будто вся Европа работала на администрацию [Джо] Байдена! Европа не суверенна, она выполняла то, что ее просила делать администрация Байдена, как будто каждый президент, каждый премьер-министр был его советником. До настоящего момента именно Вашингтон играл главную роль», — приводит ТАСС слова Пескова.

При этом Россия не собирается нападать на кого бы то ни было. У России нет никаких проблем со странами Балтии и никаких территориальных претензий к ним, несмотря на то, что там «попираются интересы русских».

«К счастью, в странах Балтии нет гражданской войны, в ходе которой регулярная армия истребляла бы русских только по причине их национальной принадлежности», — объяснил Песков.

В целом, впрочем, отношения России и Запада сегодня в тупике. Россия пытается наладить отношения с США, но и это «очень сложно».