США могут прекратить военную помощь Украине. Что еще сказал Трамп

Трамп пообщался с журналистами Источник: The White House











18 апреля Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить оказывать Украине военную помощь.

Также он сказал, что «не хочет говорить» о полном выходе из диалога по Украине. Однако США все-таки покинут этот диалог, если одна из сторон начнет его «саботировать». Слова президента передает РИА Новости.

В итоге Трамп не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь — если усилия по урегулированию украинского конфликта не увенчаются успехом.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио признался: США теряют терпение в вопросе украинских переговоров.

«Если наши усилия по прекращению конфликта на Украине потерпят неудачу в течение нескольких дней, мы сообщим [президенту США Дональду] Трампу, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом», — отметил Рубио в разговоре с Reuters.

Он также подчеркнул, что пока Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Рубио напомнил, что США три года поддерживали Украину, но теперь им «нужно сфокусироваться на другом».