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Политика Переговоры России и США США могут прекратить военную помощь Украине. Что еще сказал Трамп

США могут прекратить военную помощь Украине. Что еще сказал Трамп

Американский президент сделал ряд ключевых заявлений

581
11 комментариев
Трамп пообщался с журналистами | Источник: The White HouseТрамп пообщался с журналистами | Источник: The White House

Трамп пообщался с журналистами

Источник:

The White House

18 апреля Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить оказывать Украине военную помощь.

Также он сказал, что «не хочет говорить» о полном выходе из диалога по Украине. Однако США все-таки покинут этот диалог, если одна из сторон начнет его «саботировать». Слова президента передает РИА Новости.

В итоге Трамп не исключил, что Вашингтон впредь не будет поставлять Киеву военную помощь — если усилия по урегулированию украинского конфликта не увенчаются успехом.

В тот же день госсекретарь США Марко Рубио признался: США теряют терпение в вопросе украинских переговоров.

«Если наши усилия по прекращению конфликта на Украине потерпят неудачу в течение нескольких дней, мы сообщим [президенту США Дональду] Трампу, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом», — отметил Рубио в разговоре с Reuters.

Он также подчеркнул, что пока Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Рубио напомнил, что США три года поддерживали Украину, но теперь им «нужно сфокусироваться на другом».

Вскоре стали известны детали плана, который США предлагают для урегулирования конфликта. Документ предполагает, что США фактически заморозили бы его.

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Трамп США Военная помощь Спецоперация на Украине
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Комментарии
11
Гость
5 часов
Проблемы дикарей больше не интересуют людей 21 века местные царьки получают возможность править всласть своими покорными холопами
Гость
3 часа
Трамп дал Путину три дня.
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