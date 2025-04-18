США предложили план по урегулированию украинского конфликта — детали документа

Госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что администрация Трампа готова отойти от своих мирных усилий Источник: reuters.com











Предложение США по урегулированию конфликта на Украине подразумевает, что перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой. Также Вашингтон предложил смягчить антироссийские санкции при мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил Bloomberg.

Некоторые условия плана обнародовали во время встреч в Париже. Об этом рассказали европейские чиновники, знакомые информацией.

План предполагает, что США фактически заморозят конфликт и украинские территории, которые сейчас находятся под контролем России, останутся у Москвы. Кроме того, не будут обсуждать стремление Киева вступить в НАТО. Дополнительной информации об этом обнародовано не было, так как она носит конфиденциальный характер, пишет Bloomberg.