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Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине США предложили план по урегулированию украинского конфликта — детали документа

США предложили план по урегулированию украинского конфликта — детали документа

План предполагает, что США фактически заморозят конфликт

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3 комментария
Госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что администрация Трампа готова отойти от своих мирных усилий | Источник: reuters.comГоссекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что администрация Трампа готова отойти от своих мирных усилий | Источник: reuters.com

Госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что администрация Трампа готова отойти от своих мирных усилий

Источник:

reuters.com

Предложение США по урегулированию конфликта на Украине подразумевает, что перешедшие под контроль России территории останутся за Москвой. Также Вашингтон предложил смягчить антироссийские санкции при мирном урегулировании украинского конфликта. Об этом сообщил Bloomberg.

Некоторые условия плана обнародовали во время встреч в Париже. Об этом рассказали европейские чиновники, знакомые информацией.

План предполагает, что США фактически заморозят конфликт и украинские территории, которые сейчас находятся под контролем России, останутся у Москвы. Кроме того, не будут обсуждать стремление Киева вступить в НАТО. Дополнительной информации об этом обнародовано не было, так как она носит конфиденциальный характер, пишет Bloomberg.

На этот шаг Вашингтон пошел даже несмотря на то, что госсекретарь США Марко Рубио сегодня заявил, что администрация Трампа готова отойти от своих мирных усилий и прекратить процесс урегулирования конфликта между РФ и Украиной, если прогресс не будет достигнут в течение нескольких дней. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность в завершении конфликта в ближайшее время.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры Россия Украина США Спецоперация СВО Политика Международные отношения
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Комментарии
3
Гость
58 минут
в погребе глубоко чужды идёт мира и человеколюбия
Гость
59 минут
скучно же будет, движуха должна продолжаться по плану АССА 🔪
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