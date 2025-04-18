НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +21

0 м/c,

 753мм 46%
Подробнее
8 Пробки
USD 82,02
EUR 93,25
Когда пройдет первая гроза
Кто покинет «Локомотив»
Куда поехать на майские
Обзор цен на куличи
Сотни квартир без воды
Дайджест ко Дню Победы
Фигуранты по делу главы района
Умер актер известного театра
Звезда «Дома-2» на СВО
Политика Переговоры России и США Спецоперация на Украине США теряют терпение в вопросе переговоров по Украине: госсекретарь дал странам несколько дней на решение

США теряют терпение в вопросе переговоров по Украине: госсекретарь дал странам несколько дней на решение

Марко Рубио заявил, что Штатам следует сфокусироваться на другом

757
17 комментариев
Рубио заявил, что Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины | Источник: Michael Brochstein / Zuma PressсРубио заявил, что Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины | Источник: Michael Brochstein / Zuma Pressс

Рубио заявил, что Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины

Источник:

Michael Brochstein / Zuma Pressс

Россия и Украина никак не могут сесть за стол переговоров, к чему очень стремятся США. В результате Штаты начинают терять терпение в этом вопросе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что вскоре переговоры могут признать «нежизнеспособным вариантом».

«Если наши усилия по прекращению конфликта на Украине потерпят неудачу в течение нескольких дней, мы сообщим [президенту США Дональду] Трампу, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом», — отметил Рубио в разговоре с Reuters.

Известно, что Рубио накануне общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор был достаточно прямолинейный. Рубио сообщил Лаврову о некоторых аспектах встречи с украинцами.

Он также подчеркнул, что пока Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Рубио напомнил, что США три года поддерживали Украину, но теперь им «нужно сфокусироваться на другом».

Примечательно, что США осознают важность решения территориальных споров в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что единственным решением украинского конфликта станет устранение его первопричин, и американский лидер Дональд Трамп это понимает.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры России и США США Россия Сергей Лавров Марко Рубио Спецоперация на Украине
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
17
Гость
6 часов
А как он щёки дул. Вот умора. Кого то он мне напоминает...
Гость
6 часов
Трамп жалок.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Так хотелось щелкнуть по подбородку»: HR-директор — о самом странном собеседовании
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
«Рынок повернулся на 90 градусов»: реально ли построить дом в ипотеку и почему это сложнее, чем купить квартиру
Екатерина Мишина
Мнение
По уши в зерне. Как вымирает сельское хозяйство на плодородном юге и почему выдающийся урожай не спасает
Ирина Бабичева
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление