США теряют терпение в вопросе переговоров по Украине: госсекретарь дал странам несколько дней на решение

Рубио заявил, что Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины Источник: Michael Brochstein / Zuma Pressс











Россия и Украина никак не могут сесть за стол переговоров, к чему очень стремятся США. В результате Штаты начинают терять терпение в этом вопросе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что вскоре переговоры могут признать «нежизнеспособным вариантом».

«Если наши усилия по прекращению конфликта на Украине потерпят неудачу в течение нескольких дней, мы сообщим [президенту США Дональду] Трампу, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом», — отметил Рубио в разговоре с Reuters.

Известно, что Рубио накануне общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор был достаточно прямолинейный. Рубио сообщил Лаврову о некоторых аспектах встречи с украинцами.

Он также подчеркнул, что пока Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Рубио напомнил, что США три года поддерживали Украину, но теперь им «нужно сфокусироваться на другом».