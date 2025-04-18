США теряют терпение в вопросе переговоров по Украине: госсекретарь дал странам несколько дней на решение

Россия и Украина никак не могут сесть за стол переговоров, к чему очень стремятся США. В результате Штаты начинают терять терпение в этом вопросе. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что вскоре переговоры могут признать «нежизнеспособным вариантом».
«Если наши усилия по прекращению конфликта на Украине потерпят неудачу в течение нескольких дней, мы сообщим [президенту США Дональду] Трампу, что переговоры больше не являются жизнеспособным вариантом», — отметил Рубио в разговоре с Reuters.
Известно, что Рубио накануне общался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Разговор был достаточно прямолинейный. Рубио сообщил Лаврову о некоторых аспектах встречи с украинцами.
Он также подчеркнул, что пока Штаты не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины. Рубио напомнил, что США три года поддерживали Украину, но теперь им «нужно сфокусироваться на другом».
Примечательно, что США осознают важность решения территориальных споров в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он отметил, что единственным решением украинского конфликта станет устранение его первопричин, и американский лидер Дональд Трамп это понимает.