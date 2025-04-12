Лавров назвал единственное решение украинского конфликта

В США осознают важность решения территориальных споров в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках Анталийского дипломатического форума, который проходит в Турции 11–13 апреля.
«Единственное решение украинского конфликта — это устранение его первопричин, Дональд Трамп это понимает», — отметил Лавров.
Глава МИД подчеркнул, что Россия озабочена прежде всего не территориями, а людьми, которые живут на этих территориях. Он также видит потенциал для продвижения между Россией и США и подчеркнул, что страны могут иметь нормальные отношения.
Сейчас стороны обсуждают возможности совместных проектов. С такой инициативой изначально выступил Вашингтон, а Москва приняла это предложение.
О чём еще сказал Лавров:
Россия и США обсуждают двусторонние отношения — от вопросов нормализации работы дипмиссий до возможности совместных проектов;
Россия передала Турции список атак Украины на энергообъекты с начала действия моратория;
политика администрации Джо Байдена с попыткой изоляции России была «глупой»;
НАТО должен был распуститься после распада СССР;
у российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях форума;
Лавров назвал очевидно шизофреническими заявления Зеленского о миротворцах и иностранных военных на Украине.
Ранее в МИД РФ раскрыли детали переговоров по черноморской инициативе. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что обсуждали Москва и Вашингтон.