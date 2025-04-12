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Политика Переговоры России и США Лавров назвал единственное решение украинского конфликта

Лавров назвал единственное решение украинского конфликта

Глава МИД заявил, что Россия больше всего переживает за людей

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5 комментариев
Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в Турции | Источник: МИД России / TelegramСергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в Турции | Источник: МИД России / Telegram

Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в Турции

Источник:

МИД России / Telegram

В США осознают важность решения территориальных споров в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках Анталийского дипломатического форума, который проходит в Турции 11–13 апреля.

«Единственное решение украинского конфликта — это устранение его первопричин, Дональд Трамп это понимает», — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия озабочена прежде всего не территориями, а людьми, которые живут на этих территориях. Он также видит потенциал для продвижения между Россией и США и подчеркнул, что страны могут иметь нормальные отношения.

Сейчас стороны обсуждают возможности совместных проектов. С такой инициативой изначально выступил Вашингтон, а Москва приняла это предложение.

О чём еще сказал Лавров:

  • Россия и США обсуждают двусторонние отношения — от вопросов нормализации работы дипмиссий до возможности совместных проектов;

  • Россия передала Турции список атак Украины на энергообъекты с начала действия моратория;

  • политика администрации Джо Байдена с попыткой изоляции России была «глупой»;

  • НАТО должен был распуститься после распада СССР;

  • у российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях форума;

  • Лавров назвал очевидно шизофреническими заявления Зеленского о миротворцах и иностранных военных на Украине.

Ранее в МИД РФ раскрыли детали переговоров по черноморской инициативе. Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук рассказал, что обсуждали Москва и Вашингтон.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Сергей Лавров Россия Украина США Дональд Трамп
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Комментарии
5
Гость
12 апреля, 15:10
Я помню победоносные слова каждый день об Афгане Сирии Чечне итд итп реальность оказалась другой, но недумающие гипнотизированы и зомбированы великим Геостратегом
280808018
21 час
положил ребят там и вдруг запереживал?
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