Лавров назвал единственное решение украинского конфликта

Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Источник: МИД России / Telegram











В США осознают важность решения территориальных споров в рамках урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках Анталийского дипломатического форума, который проходит в Турции 11–13 апреля.

«Единственное решение украинского конфликта — это устранение его первопричин, Дональд Трамп это понимает», — отметил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Россия озабочена прежде всего не территориями, а людьми, которые живут на этих территориях. Он также видит потенциал для продвижения между Россией и США и подчеркнул, что страны могут иметь нормальные отношения.

Сейчас стороны обсуждают возможности совместных проектов. С такой инициативой изначально выступил Вашингтон, а Москва приняла это предложение.

О чём еще сказал Лавров:

Россия и США обсуждают двусторонние отношения — от вопросов нормализации работы дипмиссий до возможности совместных проектов;

Россия передала Турции список атак Украины на энергообъекты с начала действия моратория;

политика администрации Джо Байдена с попыткой изоляции России была «глупой»;

НАТО должен был распуститься после распада СССР;

у российской стороны не было контактов с представителями Украины на полях форума;

Лавров назвал очевидно шизофреническими заявления Зеленского о миротворцах и иностранных военных на Украине.