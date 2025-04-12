В МИД РФ раскрыли детали переговоров по черноморской инициативе: что обсуждали Москва и Вашингтон

МИД заявил, что Киев саботировал договоренность, «пытался использовать ее как элемент шантажа и давления» Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Россия и США не поднимали вопрос о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса в ходе переговоров по черноморской инициативе. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась. В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений», — поделился он в разговоре с РИА Новости.

По его словам, возобновление работы этой линии было важным элементом стамбульской «зерновой сделки» 2022 года. Полищук заявил, что Киев саботировал договоренность, «пытался использовать ее как элемент шантажа и давления, а в июне 2023 года осуществил подрыв трубопровода».