В МИД РФ раскрыли детали переговоров по черноморской инициативе: что обсуждали Москва и Вашингтон

Россия и США не поднимали вопрос о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса в ходе переговоров по черноморской инициативе. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«На переговорах с США в Эр-Рияде тема его восстановления и перезапуска не обсуждалась. В настоящее время реализуются другие возможности поставки в нуждающиеся страны российского аммиака, который является важным компонентом производства удобрений», — поделился он в разговоре с РИА Новости.
По его словам, возобновление работы этой линии было важным элементом стамбульской «зерновой сделки» 2022 года. Полищук заявил, что Киев саботировал договоренность, «пытался использовать ее как элемент шантажа и давления, а в июне 2023 года осуществил подрыв трубопровода».
Накануне президент России Владимир Путин встретился со Стивом Уиткоффом, спецпосланником Дональда Трампа. Их беседа длилась более четырех часов. Темой, по данным Кремля, были аспекты украинского урегулирования. В Белом доме заявили, что США рассматривают разговор с Уиткоффом как еще один шаг к прекращению огня и окончательному завершению конфликта.