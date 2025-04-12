Что США хотят сделать с Украиной: планы, о которых думает Трамп

Дональд Трамп много времени посвящает украинскому конфликту Источник: The White House











В Вашингтоне состоялись переговоры между Украиной и США по сделке относительно полезных ископаемых. Американское издание Reuters со ссылкой на источник сообщило о том, что перспективы «прорыва» в переговорах слабые.

Представитель Минфина США подтвердил Reuters факт переговоров, указав на их технический характер. Напряжение в ходе встреч возникало из-за последнего варианта сделки, который был «шире, чем оригинал».

В документах, связанных с этой сделкой, содержится требование США, согласно которому международная финансовая корпорация развития правительства США должна взять под свой контроль газопровод у российской компании «Газпром». Примечательно, что этот газопровод проходит через Украину в Европу.

По информации источника, украинское правительство в настоящее время работает с немецкой фирмой Hogan Lovells в качестве внешнего советника. Reuters утверждает, что через две недели в Вашингтон для участия в заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также для посвященной Украине встречи министров планируют приехать премьер-министр и министр финансов Украины Денис Шмыгаль и Сергей Марченко.

Не так давно газета New York Times, ознакомившаяся с новой версией проекта сделки по минералам между США и Украиной, писала, что в документах нет упоминаний о гарантиях безопасности для Киева.

А на прошлой неделе, после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Дональду Трампу признать контроль России над новыми регионами как самый быстрый путь к прекращению огня на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников. Однако другой спецпосланник, Кит Келлог, выступил против этого, отметив, что Украина не откажется от своих территорий. Он предложил поделить Украину на зоны влияния между Россией, Британией и Францией.

В интервью The Times он сравнил свой замысел с тем, как страны-победители разделили Берлин после Второй мировой войны. Позже генерал объяснил, что не имел в виду раздел Украины, и заявил, что газета исказила его слова.